Chứng khoán ngày 2/6: Lực cầu nhập cuộc, VN-Index lội ngược dòng thành công

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (2/6) bất ngờ lấy lại sắc xanh khi đóng cửa. Trái ngược với sự ảm đạm của thị trường trong phiên sáng, lực cầu chủ động nhập cuộc và lan tỏa tới các nhóm ngành khác trong phiên chiều đã giúp VN-Index lấy lại những gì đã mất và tăng điểm trở lại.

VN-Index lấy lại sắc xanh

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục chịu áp lực bán và phần lớn giao dịch trong sắc đỏ trong phần lớn phiên giao dịch. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy cuối phiên giúp chỉ số VN-Index bất ngờ lấy lại sắc xanh dần về cuối phiên. Đà hồi phục được dẫn dắt chủ yếu bởi một số nhóm cổ phiếu như dầu khí, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,7 điểm, lên mức 1.336,3 điểm.

Độ rộng thị trường tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 201 mã tăng giá, có 44 mã giữ giá tham chiếu và 125 mã giảm giá.

Diễn biến VN-Index trong phiên giao dịch ngày 2/6

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: TCB (+0,4), GVR (+0,6), STB (+1,1), BSR (+0,6), MBB (+0,25)... Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: PNJ (-4,3), VIC (-0,4), MWG (-1,1), VCB (-0,2), VRE (-0,8)...

Về nhóm ngành, độ mở của thị trường cân bằng với 11/21 số ngành tăng điểm. Theo đó, xây dựng, dầu khí và chứng khoán là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh mẽ nhất. Ở chiều ngược lại, bán lẻ, dệt may và nhựa là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại giảm nhẹ -0,64 điểm, về mức 1.423,04 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng với 16 mã tăng, chỉ có 1 mã giữ giá tham chiếu và 13 mã giảm giá.

Thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ -5,5% so với phiên giao dịch trước đó và tương đương so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 963 triệu cổ phiếu (-2,31%), tương đương giá trị đạt 20.844 tỷ đồng (-6,82%).

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có phiên tăng điểm tích cực. Trong khi, chỉ số HNX-Index tăng 2,38 điểm lên mức 221,79 điểm, chỉ số UPCoM-Index tăng +1,41 điểm lên mức 98,14 điểm.

Trước bối cảnh đó, khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng, tuy nhiên áp lực đã hạ nhiệt so với các phiên trước. Tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn trong phiên hôm nay chỉ còn khoảng 159 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 203 tỷ đồng. Chiều bán, cổ phiếu HPG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 136 tỷ đồng; theo sau, cổ phiếu VIC và MSB cũng bị bán mạnh lần lượt 79 tỷ đồng và 72 tỷ đồng.

Ngược chiều, SHB được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 95 tỷ đồng, EIB cũng được rót ròng khoảng 77 tỷ đồng. Ngoài ra, VIX, VND và MWG cũng được mua ròng với giá trị dao động từ 54 tới 66 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Ngược chiều, trên HNX, khối ngoại mua ròng gần 42 tỷ đồng.

Dòng tiền lan tỏa tích cực tới nhiều nhóm ngành

Trái ngược với sự ảm đạm của thị trường trong phiên sáng, lực cầu chủ động nhập cuộc và lan tỏa tới các nhóm ngành khác đã giúp VN-Index lấy lại những gì đã đã mất. Không chỉ riêng dòng bất động sản, các mã cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ của các nhóm khác như chứng khoán, dầu khí, điện cũng nhận được sự ưu ái của dòng tiền và ghi nhận mức tăng điểm tích cực.

Ở chiều ngược lại, nhóm thép và các mã bluechip ngành bán lẻ như MWG, PNJ chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi tin tức xuất hiện cuối tuần qua và gây tác động giảm lên chỉ số chung. Thị trường giao dịch tích cực với số mã tăng điểm (201 mã) áp đảo so với số mã giảm điểm (125 mã) cùng với thanh khoản khớp lệnh có yếu tố giảm nhẹ -5,5% so với phiên giao dịch trước đó và tương đương so với mức bình quân 20 phiên.

Nhiều nhóm ngành nhận được sự ưu ái của dòng tiền và ghi nhận mức tăng điểm tích cực. Ảnh: T.L

Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu bất động sản đóng góp lớn cho phiên tăng đầu tuần. Trừ 4 mã liên quan đến Vingroup và NLG của Nam Long, toàn bộ cổ phiếu bất động sản chốt phiên trên tham chiếu với biên độ tăng phổ biến là 2-3%. Nhiều mã như HQC, SCR, DIG, PDR... chạm trần và chốt phiên trong trạng thái không có bên bán, còn khối lượng dư mua dao động 1-5 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu xây dựng cũng giao dịch hứng khởi. CTD tăng 0,8% lên gần 80.000 đồng, VCG và HTN lần lượt thêm 3,4% và 3,6%.

Tương tự, sắc xanh bao trùm cổ phiếu dầu khí. GAS và PLX, hai mã trụ của ngành này, lần lượt tăng 0,8% và 3,2%. Những mã vốn hóa nhỏ hơn như PVD, OIL, POW, PVT đều thêm trên 2%.

Cổ phiếu ngân hàng tác động tích cực đến VN-Index, nhưng lại có sự phân hóa mạnh theo vốn hóa. Các mã đầu ngành gồm VCB và BID giảm nhẹ 0,5-0,8%, trong khi cổ phiếu nhóm giữa như OCB, EIB, TCB, VIB, MBB tăng trên 1%.

Thị trường chỉ chịu áp lực điều chỉnh trong phiên sáng với thanh khoản khớp lệnh tương đương so với phiên giao dịch trước cùng với việc lấy lại đà tăng vào phiên chiều cho thấy dấu hiệu bán tháo ồ ạt không diễn ra và nhịp điều chỉnh là cơ hội để mua cổ phiếu với giá chiết khấu an toàn. Nhờ những yếu tố tích cực khi VN-Index phát đi tín hiệu phục hồi và rút chân trở lại sau thời điểm chịu áp lực chốt lời, nhiều khả năng thị trường sẽ khó có nhịp giảm sâu và những nỗ lực giữ giá nhằm bứt phá khỏi vùng đỉnh cũ đang dần rõ ràng hơn./.