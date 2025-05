Chứng khoán ngày 29/5: Giao dịch cân bằng, VN-Index vẫn giữ vững thành quả

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (29/5) trải qua phiên giao dịch giằng co tại vùng đỉnh 3 năm. VN-Index có thời điểm giảm xuống dưới mốc tham chiếu trước khi hồi phục về cuối phiên.

VN-Index về sát mốc tham chiếu

Thị trường chứng khoán hôm nay khép lại phiên giao dịch ngày 29/5 trong trạng thái giằng co và gần như không biến động, lực đỡ từ một số cổ phiếu trụ được cân bằng với áp lực bán tại các mã cổ phiếu lớn khác. Kết thúc phiên giao dịch, Vn-Index giảm nhẹ 0,01 điểm và giữ ở mức 1.341,86 điểm.

Độ rộng thị trường hôm nay khá cân bằng giữa bên mua và bên bán, khi các cổ phiếu tăng giá gần như cân bằng với những cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 163 mã tăng, 43 mã giữ giá tham chiếu và 162 mã giảm giá.

Diễn biến VN-Index trong phiên giao dịch ngày 29/5.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: VHM (+1,59), TCB (+0,98), VPL (+0,57), VPB (+0,83), STB (+0,61)... Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-0,18), CTG (-1,64), HPG (-0,2), MBB (-0,41), GAS (-0,16)...

Mặc dù chỉ số đóng cửa quanh mức giá tham chiếu, tuy nhiên độ mở thị trường nghiêng về sắc đỏ với 15/21 nhóm ngành giảm điểm. Bất động sản, bán lẻ và dệt may là ba nhóm ngành tăng điểm tích cực nhất. Ở chiều ngược lại, hàng không, thực phẩm tiêu dùng và cảng biển là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại giảm nhẹ -0,62 điểm, về mức 1.431,57 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế với 21 mã giảm chỉ có 9 mã tăng và 1 mã giữ giá tham chiếu.

Thanh khoản khớp lệnh có yếu tố tương đương với phiên hôm qua và nhỉnh hơn +6,7% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 927 triệu cổ phiếu (-4,0%), tương đương giá trị đạt 20.988 tỷ đồng (-6,52%).

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại tăng điểm nhẹ. Trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,74 điểm lên mức 224,3 điểm, chỉ số UPCoM-Index cũng tăng nhẹ +0,03 điểm lên mức 98,62 điểm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 256 tỷ đồng. Chiều bán, cổ phiếu CTG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 136 tỷ đồng, theo sau là cổ phiếu GEX với 110 tỷ đồng. Các mã khác cũng bị khối ngoại bán ròng hàng chục tỷ đồng gồm có HPG (-82 tỷ đồng); VHM (-77 tỷ đồng); VIC (-74 tỷ đồng).

Ngược chiều, NVL được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 289 tỷ đồng, NLG cũng được rót ròng khoảng 92 tỷ đồng. Ngoài ra, EIB, MSN và PNJ cũng được mua ròng với giá trị dao động từ 51 tỷ đồng tới 76 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Trên HNX, khối ngoại lại bán ròng hơn 4 tỷ đồng.

Nhiều nhóm cổ phiếu phân hóa mạnh

Dư âm của áp lực chốt lời trong phiên sáng tiếp tục kéo dài sang đầu phiên chiều và đẩy chỉ số rơi về vùng 1.336 điểm. Tuy nhiên, lực cầu sớm nhập cuộc và kịp lấy lại phân nửa số điểm thị trường đã đánh mất trước khi kết thúc phiên giao dịch.

Sắc xanh lan tỏa tới hầu hết các cổ phiếu trong ngành bất động sản nhờ sự dẫn dắt tới từ các mã trong nhóm midcap như NVL, NTL, HDC và đóng góp đáng kể vào sự phục hồi của thị trường trong phiên chiều.

Ở chiều ngược lại, CTG và FPT là hai mã cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh và tác động giảm mạnh nhất tới chỉ số. Thị trường giao dịch cân bằng với 163 mã tăng điểm so với 162 mã giảm điểm cùng với thanh khoản khớp lệnh tương đương so với phiên giao dịch trước và chỉ nhỉnh hơn +6,7% so với mức bình quân 20 phiên.

Chứng khoán ngày 29/5: Giao dịch cần bằng, VN-Index vẫn giữ vững thành quả. Ảnh: T.L

Sức ép gia tăng trong nhóm bluechips khiến VN-Index đỏ gần như trọn phiên chiều nay. VN-Index được đỡ khoảng 1,1 điểm từ mức tăng 1,59% của VHM lúc đóng cửa. TCB tăng 0,98%, VPL tăng 0,57%, VPB tăng 0,83% là các bluechips lớn còn xanh. May mắn cho chỉ số là trong 10 mã vốn hóa hàng đầu, chỉ có CTG giảm 1,64%, FPT giảm 1,1%. Khả năng cân bằng điểm số là rất rõ khi VHM và VRE đem lại gần 3 điểm, bù lại cho FPT, MSN, SHB và HDB.

Phần còn lại của thị trường cũng không xấu, diễn biến phân hóa là chủ đạo. Số tăng trên 1% có 70 mã, chiếm 23% tổng thanh khoản sàn, phía giảm trên 1% có 65 mã, cũng chiếm 23% thanh khoản.

Dòng tiền vẫn đang nỗ lực giao dịch và xoay vòng ở nhiều cổ phiếu khác. NVL hôm nay có phiên bùng nổ tăng kịch trần. HVH, NTL, PDR, EIB, NLG, HDC, TCH, PNJ… vẫn đang sung sức, nhiều mã quay lại đà tăng rất nhanh sau vài phiên chao đảo.

Đà tăng có tín hiệu chững lại và áp lực bán có chiều hướng gia tăng khiến VN-Index không thể duy trì mạch của 4 phiên tăng điểm trước đó. Tuy nhiên áp lực bán tháo chưa xảy ra và khá nhiều nhà đầu tư chờ thị trường chung giảm giá để căn mua vị thế đẹp./.