(TBTCO) - Trong tuần từ 4/8 – 8/8, các doanh nghiệp đã mua lại 6.051 tỷ đồng trái phiếu và nâng tổng giá trị mua lại từ đầu năm lên gần 158.000 tỷ đồng.

Cụ thể, theo báo cáo tuần từ 4/8 - 8/8 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tuần qua thị trường ghi nhận một đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 300 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt 312.961 tỷ đồng, trong đó có 16 đợt phát hành ra công chúng đạt 40.553 tỷ đồng, chiếm 13% tổng giá trị, và 240 đợt phát hành riêng lẻ đạt 272.408 tỷ đồng, chiếm 87%.

Nguồn: VBMA.

Hoạt động mua lại trái phiếu tiếp tục diễn ra sôi động khi các doanh nghiệp đã mua lại 6.051 tỷ đồng trong tuần qua, nâng tổng giá trị mua lại trước hạn từ đầu năm lên 157.696 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024. Nhóm ngân hàng dẫn đầu về quy mô mua lại, chiếm khoảng 65,7% tổng giá trị, tương đương 103.553 tỷ đồng.

Trong phần còn lại của năm 2025, tổng giá trị trái phiếu đến hạn ước tính đạt 106.219 tỷ đồng. Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 55.274 tỷ đồng (52%), tiếp theo là nhóm ngân hàng với 30.781 tỷ đồng (29%).

Cũng trong tuần qua, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân đạt 4.078 tỷ đồng/ngày, giảm 31% so với tuần trước đó. Tính chung từ đầu năm, tổng giá trị giao dịch trái phiếu riêng lẻ đạt khoảng 775.527 tỷ đồng./.