Chỉ số và thanh khoản trên HNX cùng tăng mạnh trong tháng 7

(TBTCO) - Tháng 7/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX ghi nhận đà tăng mạnh cả về chỉ số và thanh khoản. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng và tự doanh của công ty chứng khoán gia tăng giao dịch.

Tháng 7/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX giao dịch sôi động với diễn biến chỉ số giá tăng mạnh. Chỉ số HNX-Index duy trì xu hướng tăng ngay từ phiên đầu của tháng khi HNX-Index mở cửa ở 228,45 điểm và đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 266,34 điểm, tăng 16,19% so với tháng trước. Đây cũng là mức điểm cao nhất của chỉ số này trong tháng 7.

Đồng thời, thanh khoản thị trường cũng tăng trưởng mạnh, tính bình quân trong tháng 7, khối lượng giao dịch đạt 150,4 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 60% và giá trị giao dịch tăng 64,5% đạt 2.772 tỷ đồng/phiên. Trong đó, phiên giao dịch ngày 31/7/2025 có khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch cao nhất tháng với 195,5 triệu cổ phiếu tương đương 4,1 nghìn tỷ đồng được giao dịch.

Về giá giao dịch, tăng giá mạnh nhất trong tháng 7 là mã chứng khoán APS của Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương với giá đóng cửa cuối tháng tăng 98,5% (tương đương 6.600đ/cổ phiếu) đạt 13.300 đồng/cổ phiếu, đứng thứ 2 là cổ phiếu SHS của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội với mức tăng 79,6% (tương ứng 10.200 đồng/cổ phiếu) đạt 23.000 đồng/cổ phiếu. Tiếp sau đó là cổ phiếu AME của Công ty cổ phần Alphanam E&C có mức tăng 59,6% (tương ứng 3.100 đồng/cổ phiếu) đạt 8.300 đồng/cổ phiếu; tiếp đến là cổ phiếu IPA của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A có mức tăng 58% (tương ứng 7.900 đồng/cổ phiếu) đạt 21.500 đồng/cổ phiếu.

Về thanh khoản, đứng đầu là cổ phiếu SHS của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội có khối lượng giao dịch đạt 956,1 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ trọng 26% toàn thị trường), xếp thứ hai là cổ phiếu CEO của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O có khối lượng giao dịch đạt 623,5 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ trọng 17% toàn thị trường), xếp thứ ba là cổ phiếu MBS của Công ty cổ phần Chứng khoán MB có khối lượng giao dịch đạt 207,8 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ trọng 6% toàn thị trường).

Nhà đầu tư nước ngoài cũng tích cực giao dịch cổ phiếu niêm yết trên HNX với mức tăng 61% về giá trị giao dịch so với tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 3.323 tỷ đồng và bán ra hơn 2.776 tỷ đồng, giá trị mua ròng trên 547 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên tăng 7,1% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 443,9 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng hơn 2% toàn thị trường), trong đó khối này mua ròng hơn 29 tỷ đồng./.