(TBTCO) - Theo ghi nhận tại một số địa phương, giá lợn hơi, thịt lợn tại chợ đều đồng loạt tăng do nhu cầu tiêu thụ ngày cận Tết.

Giá lợn hơi tăng từng ngày do nhu cầu tiêu thụ cận Tết. Ảnh: TL

Giá lợn hơi cao nhất là 58.000 đồng/kg

Giá lợn hơi ngày 30/1/2022 tại miền Bắc dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Có thể nói, giá lợn hơi miền Bắc tuần này tăng từ 1.000 đồng/kg đến 4.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trong khu vực. Theo đó, 7 tỉnh thành gồm Bắc Giang, Lào Cai, Thái Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Ninh Bình và Tuyên Quang tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Cùng đà tăng còn có Yên Bái, Bình Định, Phú Thọ và TP. Hà Nội khi thương lái các địa phương này thu mua lợn hơi với giá 57.000 - 59.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước. Tương tự, Vĩnh Phúc cũng điều chỉnh tăng 4.000 đồng/kg lên mốc 48.000 đồng/kg trong tuần này.

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên cao dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg và đồng loạt điều chỉnh tăng ở tất cả các tỉnh thành trong khu vực.

Cụ thể, một loạt địa phương cùng tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg trong tuần này, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa,... hiện thu mua trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động từ 54.000 đồng/kg đến 57.000 đồng/kg. Riêng trong tuần này, thị trường lợn hơi miền Nam chứng kiến giá thu mua tăng nhiều nhất là 3.000 đồng/kg.

Sau khi tăng 3.000 đồng/kg, thương lái hai tỉnh Bạc Liêu và Long An đang thu mua lợn hơi lần lượt với giá 56.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg. Tiếp đà tăng, 6 tỉnh là Tây Ninh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cà Mau, Trà Vinh và Sóc Trăng điều chỉnh 2.000 đồng/kg lên khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg. Còn tại Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu, Cần Thơ và Kiên Giang, giá lợn hơi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg trong tuần này, thương lái thu mua lợn hơi từ 55.000 đồng/kg đến 57.000 đồng/kg.

Nguồn cung thịt lợn đang tăng cao cho nhu cầu Tết Nhâm Dần

Những ngày gần đây, số lượng lợn hơi về các chợ đầu mối ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang tăng nhanh, cho thấy nguồn cung thịt lợn đang tăng cao cho nhu cầu Tết Nhâm Dần. Nếu bình thường, thành phố Hà Nội tiêu thụ khoảng 7.000 - 8.000 con lợn, thì những ngày này mỗi ngày có hơn 20.000 con lợn được đưa về Hà Nội và sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn trong 2 ngày cuối năm âm lịch.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự báo, tiêu thụ thịt lợn trên cả nước trong dịp Tết Nhâm Dần có thể sẽ tăng 10-12% so với các tháng trước, nhưng có thể không cao như mọi năm do thu nhập của người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), chăn nuôi bò trong tháng đầu năm phát triển ổn định. Chăn nuôi lợn đang dần khởi sắc do giá thịt lợn hơi trong tháng tăng so với tháng trước, nhờ đó số lượng lợn tăng 1,8% so với tháng 1 của năm trước. Chăn nuôi gia cầm cũng phát triển tốt với số lượng tăng 1,9%.

Bên cạnh đó, số lượng gà được các thương lái đưa về các chợ ở Hà Nội cũng tăng rất mạnh, đặc biệt là gà trống ta phục vụ cho nhu cầu cúng tết. Các cơ sở chăn nuôi giữ quy mô ổn định, đảm bảo nguồn cung cho dịp Tết Nguyên đán.

Giá thịt lợn tại các chợ đầu mối những ngày gần đây bật tăng, giá bán lẻ tại một số cửa hàng, chợ truyền thống cũng tăng nhanh. Các loại thịt lợn cũng nhích giá từ 10.000 - 15.000 đồng/kg.