(TBTCO) - Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại, Bộ Công thương (VITIC), giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu tiếp tục điều chỉnh tăng 3 - 5 USD/tấn.

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang. Cụ thể, tại An Giang lúa tươi OM 18 đang được thương lái mua tại ruộng với mức giá 5.800 – 5.900 đồng/kg; IR 504 5.400 – 5.600 đồng/kg; Đài thơm 8 5.700 – 5.850 đồng/kg; Nàng hoa 5.900 đồng/kg; lúa OM 5451 5.600 – 5.700 đồng/kg; IR 504 (khô) 6.500 đồng/kg; nếp Long An khô 7.700 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; nếp An Giang 7.700 – 7.800 đồng/kg.

Số liệu từ Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho thấy, tại Sóc Trăng, giá lúa vẫn giữ ổn định, cụ thể: ST 24 có giá là 8.500 đồng/kg, Đài thơm 8 là 6.900 đồng/kg; OM 5451 là 6.800 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay 30/5: Giá gạo xuất khẩu tăng. Ảnh: T.L

Tại Bến Tre, giá lúa lại không có sự thay đổi, như: IR 50404 là 5.800 đồng/kg; OM4218 là 5.900 đồng/kg; OM 6976 là 5.900 đồng/kg.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương vẫn có giá lúa ở mức ổn định so với tuần trước, như tại Cần Thơ, lúa Jasmine ở mức 7.100 đồng/kg, IR 50404 là 6.400 đồng/kg, OM 4218 là 6.700 đồng/kg.

Tại Hậu Giang nhiều loại lúa cũng có giá không đổi so với tuần trước. Điển hình như: giá lúa IR 50404 là 6.400 đồng/kg, OM 18 là 7.000 đồng/kg, RVT là 9.000 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu giảm 100 – 150 đồng/kg, trong khi gạo thành phẩm ổn định. Cụ thể, giá gạo NL IR504 8.100 – 8.150 đồng/kg, giảm 150 đồng/kg; gạo TP IR 504 8.800 – 8.900 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá biến động trái chiều. Hiện giá tấm IR 504 đứng ở mức 8.600 đồng/kg, trong khi giá cám khô 8.600 – 8.800 đồng/kg, giảm 100 – 200 đồng/kg.

Về tình hình xuất khẩu gạo, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh 5 USD/tấn. Hiện gạo 5% tấm ở mức 423 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 403 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn; gạo 100% tấm 378 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn; gạo Jasmine 528 – 532 USD/tấn./.