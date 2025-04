(TBTCO) - Tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 22) của HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Hà Nội, với 126 phường, xã sau sắp xếp.

Trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về nội dung này, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP. Hà Nội Duy Hoàng Dương cho biết, phương án sắp xếp được thực hiện đã đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, có cách làm phù hợp, chặt chẽ, tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP. Hà Nội năm 2025 được thực hiện sẽ góp phần hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo các mục tiêu phát triển của Thủ đô.

Các đại biểu Hà Nội thông qua tên gọi 126 xã, phường mới sau sắp xếp.

Đặc biệt, về kết quả thực hiện các bước trong quy trình thực hiện cho thấy phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP. Hà Nội đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng tình, thống nhất rất cao của cử tri Thủ đô, của HĐND các xã, thị trấn, HĐND các quận, huyện, thị xã của thành phố.

Trong đó, về phương án sắp xếp đạt 2.010.914 số phiếu đồng ý, tỷ lệ 97,36%; ý kiến cử tri hộ gia đình về tên gọi dự kiến đơn vị sau sắp xếp đạt 1.987.829 phiếu đồng ý, tỷ lệ 96,28%; có 38 xã đạt tỷ lệ 100%. Kết quả trên thể hiện sự đồng thuận nhất trí cao của cử tri và nhân dân với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP. Hà Nội năm 2025. 30/30 đại biểu HĐND các quận, huyện, thị xã đều đã đồng ý thông qua./.