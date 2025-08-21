Đầu tư năng lượng xanh- cốt lõi để tăng trưởng kinh tế bền vững

|Hợp tác chiến lược trong nghiên cứu phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh giữa HDF (Energy) và VIMC Thị trường carbon rừng Việt Nam: Đột phá kinh tế xanh từ Nghị định 107/2022/NĐ-CP
Phát biểu khai mạc TS. Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV khẳng định, diễn đàn “Đầu tư phát triển năng lượng hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững”, đề xuất những giải pháp mang tính đột phá, tháo gỡ các điểm nghẽn và rào cản trong huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển năng lượng. Đây sẽ là cơ sở để tạo lập nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời định hướng đến năm 2045.
|TS. Tạ Đình Thi phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hải Anh
"Trên cơ sở các tham luận và thảo luận tại diễn đàn, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp và chắt lọc thành báo cáo kiến nghị, đóng góp cho Chính phủ và các bộ, ngành trung ương trong việc hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô và chiến lược phát triển năng lượng quốc gia trong thời gian tới...", TS. Tạ Đình Thi cho hay.
Tham luận tại diễn đàn, ông Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hiệp hội dầu khí Việt Nam đã đưa ra bức tranh về thách thức trong phát triển năng lượng của nước ta hiện nay. Mục tiêu, chính sách ưu tiên của quốc gia trong việc thúc đẩy sản xuất, sử dụng năng lượng tái tạo góp phần quan trọng trong việc thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 về phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.
Định hướng phát triển mạnh điện gió ngoài khơi kết hợp với các loại hình năng lượng tái tạo khác (điện mặt trời, điện gió trên bờ,...) để sản xuất năng lượng mới (hyro, amoniac xanh,...) phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu; bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, vẫn đảm bảo thân thiện môi trường, giảm phát thải...
Tại diễn đàn, các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, tập trung phân tích xu hướng, kịch bản tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 và nhu cầu vốn đầu tư cho năng lượng. Kinh nghiệm quốc tế trong huy động nguồn lực phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và năng lượng mới. Đề xuất giải pháp đặc thù, vượt trội nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh, xanh và bền vững.