Đầu tư năng lượng xanh- cốt lõi để tăng trưởng kinh tế bền vững

(TBTCO) - Ngày 21/8, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) chủ trì tổ chức Diễn đàn khoa học với chủ đề: “Đầu tư phát triển năng lượng hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững” nhằm tìm giải pháp phát triển năng lượng sạch, xanh, thân thiện môi trường.

Phát biểu khai mạc TS. Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV khẳng định, diễn đàn “Đầu tư phát triển năng lượng hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững”, đề xuất những giải pháp mang tính đột phá, tháo gỡ các điểm nghẽn và rào cản trong huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển năng lượng. Đây sẽ là cơ sở để tạo lập nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời định hướng đến năm 2045.

TS. Tạ Đình Thi phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hải Anh

"Trên cơ sở các tham luận và thảo luận tại diễn đàn, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp và chắt lọc thành báo cáo kiến nghị, đóng góp cho Chính phủ và các bộ, ngành trung ương trong việc hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô và chiến lược phát triển năng lượng quốc gia trong thời gian tới...", TS. Tạ Đình Thi cho hay.

Tham luận tại diễn đàn, ông Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hiệp hội dầu khí Việt Nam đã đưa ra bức tranh về thách thức trong phát triển năng lượng của nước ta hiện nay. Mục tiêu, chính sách ưu tiên của quốc gia trong việc thúc đẩy sản xuất, sử dụng năng lượng tái tạo góp phần quan trọng trong việc thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 về phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Định hướng phát triển mạnh điện gió ngoài khơi kết hợp với các loại hình năng lượng tái tạo khác (điện mặt trời, điện gió trên bờ,...) để sản xuất năng lượng mới (hyro, amoniac xanh,...) phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu; bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, vẫn đảm bảo thân thiện môi trường, giảm phát thải...