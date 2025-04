Trên thị trường nông sản, mặc dù chịu sức ép khi mở cửa, tuy nhiên, giá đậu tương đã nhanh chóng hồi phục nhờ tâm lý thị trường ổn định. Ở chiều ngược lại, giá cà phê Arabica có phiên thứ 5 liên tiếp tăng trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất ổn.

Diễn biến trái chiều trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Ảnh minh họa

Theo ghi nhận MXV, đi ngược chiều với xu hướng chung của thị trường nông sản, đậu tương vừa trải qua phiên giao dịch đầu tuần với mức giá hồi phục. Mặc dù chịu áp lực giảm giá ngay khi mở cửa, giá đậu tương đã nhanh chóng phục hồi nhờ lực đẩy từ đà tăng của dầu đậu tương, đồng thời tâm lý thị trường ổn định trở lại trước các tín hiệu tích cực về chính sách thuế quan. Kết phiên, giá đậu tương hợp đồng kỳ hạn tháng 7 ghi nhận mức tăng hơn 0,3% lên mức 390 USD/tấn.

Theo báo cáo Giao hàng Xuất khẩu (Export Inspections) của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong tuần kết thúc ngày 24/4, Mỹ đã xuất khẩu 439.341 tấn đậu tương, vượt xa mức 276.092 tấn cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu niên vụ 2024-2025, tổng lượng đậu tương xuất khẩu đạt 43,1 triệu tấn, cao hơn đáng kể so với mức 38,7 triệu tấn của cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy hoạt động xuất khẩu đậu tương của Mỹ đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, trở thành yếu tố hỗ trợ quan trọng cho giá trong phiên vừa qua.

Trên phương diện thương mại, những thông tin về thuế quan tiếp tục tạo nền tảng ổn định cho tâm lý thị trường. Đáng chú ý, Trung Quốc vừa quyết định miễn thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng của Mỹ như chip bán dẫn và linh kiện công nghiệp. Bên cạnh đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cũng đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán với các đối tác lớn. Những động thái này được thị trường đánh giá là tín hiệu thiện chí, góp phần xoa dịu lo ngại về nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang, qua đó thúc đẩy lực mua trên thị trường đậu tương.

Ngoài ra, yếu tố thời tiết tiếp tục đóng vai trò định hướng ngắn hạn cho thị trường. Dù lượng mưa lớn tại Texas và Oklahoma có thể gây ra một số trì hoãn tạm thời, song thời tiết ấm và khô trở lại tại khu vực Trung Tây dự kiến sẽ hỗ trợ tiến độ gieo trồng. Dự báo đến cuối tuần, tiến độ trồng đậu tương tại Mỹ có thể đạt 17%, tăng 9 điểm phần trăm so với tuần trước.

Cùng với đó, giá dầu đậu tương tăng hơn 1%, xác lập mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 12/2023. Sự phục hồi của dầu cọ Malaysia và kỳ vọng về chính sách hỗ trợ nhiên liệu sinh học mới tại Mỹ tiếp tục củng cố triển vọng tích cực cho thị trường dầu đậu tương, qua đó gián tiếp hỗ trợ giá đậu tương trong ngắn hạn.

Cà phê Arabica có phiên thứ 5 tăng giá liên tiếp

Khép lại phiên giao dịch hôm qua, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục nối dài đà tăng, ghi nhận mức tăng 2,55% lên 9.040 USD/tấn. Đây là phiên tăng thứ 5 liên tiếp, trong đó có tới bốn phiên tăng trên 2%, đưa giá Arabica lên mức cao nhất trong vòng hai tháng rưỡi. Ngược lại, giá cà phê Robusta trên sàn London gần như không biến động, giữ vững ở mức 5.413 USD/tấn, phản ánh trạng thái giằng co của thị trường trong ngắn hạn.

Giá cà phê Arabica phục hồi mạnh mẽ trong thời gian gần đây không chỉ do nguồn cung toàn cầu eo hẹp, mà còn chịu ảnh hưởng từ sự thiếu ổn định của thị trường tài chính. Đáng chú ý, việc đồng USD liên tục suy yếu trong thời gian gần đây khiến tỷ giá USD/BRL giảm mạnh, qua đó hỗ trợ cho đà tăng của Arabica trên Sở Giao dịch New York, đặc biệt trong bối cảnh vị thế của Brazil là nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, còn Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn nhất toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, giá cà phê Robusta trên Sở Giao dịch London ghi nhận mức giảm nhẹ do tác động từ một số yếu tố, trong đó nổi bật là việc bước vào mùa thu hoạch tại Brazil và Indonesia. Ngoài yếu tố thời vụ, sản lượng của cả hai quốc gia này đều được dự báo sẽ gia tăng trong niên vụ 2024-2025.

Bên cạnh đó, bản tin đầu tiên về vụ mùa 2025 do Conab công bố vào tháng 1 cũng cho thấy được bức tranh về tình hình nguồn cung tại Brazil. Ước tính tổng sản lượng cà phê tại Brazil đạt khoảng 51,8 triệu bao (loại 60 kg), giảm 4,4% so với vụ mùa trước. Sản lượng cà phê Arabica được dự báo đạt 34,7 triệu bao loại 60 kg trong vụ mùa hiện tại, giảm 12,4% so với vụ mùa trước. Trong khi đó, sản lượng cà phê Conilon (Robusta) được ước tính đạt 17,1 triệu bao loại 60 kg vào năm 2025, tăng 17,2% so với vụ mùa trước.

Về xuất khẩu, trong 19 ngày làm việc đầu tiên của tháng 4, Brazil đạt mức xuất khẩu trung bình hàng ngày khoảng 7.620 tấn cà phê chưa rang, giảm 29% so với trung bình tháng 4/2024. Đối với cà phê rang, chiết xuất và các sản phẩm liên quan, xuất khẩu trung bình hàng ngày trong 19 ngày đầu tháng 4 đạt khoảng 782 tấn, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 3 tháng đầu năm nay, Brazil đã xuất khẩu khoảng 11,7 triệu bao cà phê loại 60 kg, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Dù năm 2024, Brazil từng lập kỷ lục xuất khẩu với 50,5 triệu bao, nhưng do nguồn tồn kho trong nước hạn chế, lượng xuất khẩu trong những tháng đầu năm 2025 đã sụt giảm.

Ở chiều ngược lại, giá ca cao trên sàn New York giảm mạnh 4,79% khi kết thúc phiên ngày 28/4. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thông tin nguồn cung ca cao toàn cầu gia tăng, sau khi Bloomberg báo cáo xuất khẩu ca cao của Nigeria trong tháng 3 tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt xấp xỉ 27.565 tấn. Nigeria hiện là nước sản xuất ca cao lớn thứ 5 thế giới.

Bên cạnh đó, lượng tồn kho ca cao hiện tại cũng tăng trở lại, tạo áp lực giảm giá lên thị trường. Kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất trong 21 năm khoảng 1.263.490 bao vào ngày 24/1, lượng tồn kho ca cao do ICE giám sát tại các cảng của Mỹ đã phục hồi lên mức cao nhất trong 6 tháng rưỡi vào ngày 28/4, đạt trên 1.987.400 bao.