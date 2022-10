(TBTCO) - Theo các nhà khảo sát thị trường, giá lợn hơi ngày 17/10 tại ba miền tiếp tục đi ngang so với hôm qua và thu mua trong khoảng 50.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi ngày 17/10 thu mua trong khoảng 50.000 - 61.000 đồng/kg. Ảnh: TL

Giá lợn hơi tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 58.000 - 61.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình giá lợn hơi ở mức 60.000 - 61.000 đồng/kg. Các địa phương như Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định giá lợn hơi được thu mua với mức 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 55.000 - 60.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Khánh Hòa, Lâm Đồng giá lợn hơi ở mức 60.000 đồng/kg. Tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận giá lợn hơi ở mức 57.000 - 59.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Ninh Thuận giá lợn hơi được thu mua với mức thấp nhất toàn miền 55.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Nam cũng đi ngang so với hôm qua và dao động trong khoảng từ 50.000 - 59.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Đồng Nai, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre giá lợn hơi ở mức 57.000 - 59.000 đồng/kg. Tại tỉnh Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Long An, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu giá lợn hơi đạt mức 55.000 - 56.000 đồng/kg. Tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang giá lợn hơi được thu mua với mức thấp 50.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, những ngày qua giá lợn hơi giảm mạnh trên toàn quốc, nguyên nhân nguồn cung hiện tương đối dồi dào, thị trường tiêu thụ cực kỳ ảm đạm, người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều ý kiến cho rằng nên xem xét cho xuất lợn qua các thị trường này để cải thiện giá lợn hơi trong nước./.