(TBTCO) - Liên Bộ Công thương và Bộ Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước với giá xăng E5RON92 tăng 545 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 547 đồng/lít kể từ 15h ngày 1/3/2022, trước áp lực của giá xăng dầu thế giới.

Cụ thể, theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt do xung đột giữa Nga và Ucraine, nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng trong khi nhu cầu xăng dầu tăng do các nước triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 21/02/2022 và kỳ điều hành ngày 01/3/2022 là: 111,345 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,083 USD/thùng, tương đương tăng 2,84% so với kỳ trước); 114,207 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,559 USD/thùng, tương đương tăng 3,22% so với kỳ trước); 112,658 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 2,957 USD/thùng, tương đương tăng 2,71% so với kỳ trước); 108,432 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,752 USD/thùng, tương đương tăng 2,60% so với kỳ trước); 538,848 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 19,456 USD/tấn, tương đương tăng 3,75% so với kỳ trước).

Từ 15h, xăng RON95-III được điều chỉnh tăng vượt 26.800 đồng/lít. Ảnh: Hải Anh

Chính vì vậy, tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương và Bộ Tài chính quyết định không thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, giữ nguyên mức trích lập đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg như kỳ điều hành ngày 21/2/2022.

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 250 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 220 đồng/lít (kỳ trước là 100 đồng/lít), dầu diesel ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa và dầu mazut không chi.

Sau khi thực hiện điều chỉnh mức trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 26.077 đồng/lít (tăng 545 đồng/lít so với giá hiện hành) nếu không chi quỹ BOG ở mức 250 đồng/lít thì giá bán sẽ tăng 795 đồng/lít và giá bán sẽ là 26.327 đồng/lít.

Xăng RON95-III, không cao hơn 26.834 đồng/lít (tăng 547 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành) nếu không chi quỹ BOG ở mức 220 đồng/lít thì giá bán sẽ tăng 767 đồng/lít và giá bán sẽ là 27.054 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 21.310 đồng/lít (tăng 509 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành) nếu không chi quỹ BOG ở mức 300 đồng/lít thì giá bán sẽ tăng 809 đồng/lít và giá bán sẽ là 21.610 đồng/lít.

Dầu hỏa: không cao hơn 19.978 đồng/lít (tăng 469 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành)./.