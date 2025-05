Giá xăng giảm trong kỳ điều hành chiều 22/5

(TBTCO) - Chiều ngày 25/5, Liên Bộ Công thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng giảm nhẹ, trong khi giá dầu diesel, dầu hoả... tăng nhẹ.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

Cụ thể, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm 58 đồng trên mỗi lít xăng E5 RON 92, giá bán mới của mặt hàng này là 19.122 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 62 đồng, giá bán mới là 19.532 đồng/lít, cao hơn xăng RON 92 hơn 410 đồng/lít.

Hiện giá xăng RON 95 vẫn ở mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua, tương đương thời điểm tháng 5/2021.

Ở chiều ngược lại, dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.405 đồng/lít (tăng 177 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 17.314 đồng/lít (tăng 88 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 16.512 đồng/kg (tăng 352 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Giá xăng dầu đồng loạt giảm. Ảnh: TL

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 21 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON 95 tăng 10 lần, giảm 11 lần; dầu điêzen có 10 lần tăng, 10 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Cũng giống như các kỳ điều hành trước, ở kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công thương - Tài chính vẫn không trích và cũng không chi sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 15/5), giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 420 đồng/lít, giá bán lẻ lên mức 19.590 đồng/lít. Giá xăng E5 RON 92 tăng 410 đồng/lít, giá bán lên 19.180 đồng/lít. Còn giá dầu diesel tăng 420 đồng/lít, giá bán lẻ lên mức 17.220 đồng/lít.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 15/5/2025 - 21/5/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: căng thẳng tiếp tục gia tăng tại khu vực Trung Đông; dự trữ dầu thô của Mỹ tăng; thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa của các đối tác thương mại; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.