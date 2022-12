Giá xăng RON95-III giảm hơn 1.000 đồng/lít

Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá xăng dầu giảm có nguyên nhân giá trên thị trường thế giới (từ ngày 21/11/2022 - 1/11/2022) nhìn chung là giảm. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/11/2022 và kỳ điều hành ngày 1/12/2022 là: 89,324 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 6,217 USD/thùng, tương đương giảm 6,51% so với kỳ trước); 93,965 USD/thùng xăng RON95 (giảm 7,235 USD/thùng, tương đương giảm 7,15% so với kỳ trước); 115,686 USD/thùng dầu hỏa (giảm 8,788 USD/thùng, tương đương giảm 7,06% so với kỳ trước); 117,690USD/thùng dầu diesel (giảm 14,763 USD/thùng, tương đương giảm 11,15% so với kỳ trước); 391,780 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 37,006 USD/thùng, tương đương 8,63% so với kỳ trước).