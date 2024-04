Giải ngân vốn đầu tư công quý I/2024 tại Long An đã theo đúng kế hoạch đặt ra

(TBTCO) - Để hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, ngay từ đầu năm, tỉnh Long An đã đề ra kế hoạch cụ thể cho từng quý. Hiện, công tác giải ngân quý I/2024 của tỉnh đã theo đúng kế hoạch đặt ra.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2024 của tỉnh Long An được giao là trên 8.649 tỷ đồng (bao gồm trên 8.399 tỷ đồng do Thủ tướng Chính phủ giao và 250 tỷ đồng Hội đồng nhân dân tỉnh giao thêm từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương). Đến đầu tháng 3/2024, tỉnh Long An đã phân bổ chi tiết cho các dự án, công trình trên 7.534 tỷ đồng. Số vốn còn lại chưa giao trên 1.115 tỷ đồng.

Giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm tại Long An đã theo đúng kế hoạch đặt ra. Ảnh minh họa: H.T

Để giải ngân hết nguồn vốn ĐTC năm 2024 được giao, ngay từ đầu năm, tỉnh Long An đã đề ra kế hoạch giải ngân cho từng quý. Cụ thể, quý I giải ngân đạt tối thiểu 20%; quý II đạt tối thiểu 50%; quý III đạt tối thiểu 75%; quý IV đạt tối thiểu 95% và hết thời hạn giải ngân (tháng 1/2025) sẽ giải ngân đạt 100% lế hoạch.

Để đạt tối thiểu tỷ lệ giải ngân 20% khi kết thúc quý I, tỉnh Long An đã tập trung đôn đốc cũng như hỗ trợ các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh. Đôn đốc các ban quản lý phối hợp với các địa phương tiếp tục đối thoại với nhiều hộ dân để tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao đất cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án…

Bám sát kế hoạch đề ra, tỉnh Long An đã thành lập 2 Tổ công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ giải ngân. Đồng thời, tỉnh đã đề nghị các chủ đầu tư rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý đối với những dự án đang gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bảo đảm dự án hoàn thành theo tiến độ đã duyệt và giải ngân hết số vốn đã giao (nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương đến năm 2024 đã hết thời gian bố trí vốn).

Với các giải pháp đã thực hiện, kết thúc quý I/2024, tỉnh Long An đã giải ngân đạt xấp xỉ 20% kế hoạch vốn giao. Tỷ lệ này đã cho thấy tiến độ giải ngân của tỉnh Long An đang đi đúng theo kế hoạch đặt ra.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, nhất là trong mùa khô năm 2024, tiếp tục phấn đấu hết quý II giải ngân đạt tối thiểu 50% kế hoạch vốn giao, UBND tỉnh Long An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện công tác quản lý, giám sát chặt chẽ ĐTC theo đúng quy định của pháp luật; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm giải ngân kịp thời các nguồn vốn ĐTC đã giao trong năm 2024.

Đồng thời, UBND tỉnh Long An cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các chủ đầu tư thực hiện việc điều chuyển vốn đối với các dự án khởi công mới nhưng đến hết quý II/20234 chưa triển khai thực hiện.