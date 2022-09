Xu hướng tăng mạnh của thương mại điện tử Theo nghiên cứu của IMRG (2022), thị trường TMĐT toàn cầu đang có xu hướng tăng trưởng mạnh, dự kiến đạt tổng giá trị 5,55 nghìn tỷ đô vào năm 2022. Hai năm trước, doanh số của mua hàng trực tuyến chỉ chiếm 17,8% so với tổng doanh số toàn ngành bán lẻ. Dự kiến, con số này sẽ tăng thành 21% vào năm 2022 và bứt phá lên 24,5% vào năm 2025. Đến năm 2023, doanh số TMĐT bán lẻ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được dự đoán sẽ cao hơn so với các khu vực khác trên toàn thế giới. Nguyên nhân do mức độ đô thị hóa nhanh, cùng sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ; khả năng mua sắm tăng cao với 85% dân số trung lưu phát triển; một loạt các sáng kiến mới của chính phủ và DN...