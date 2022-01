(TBTCO) - Ngày 31/12/2021, sau khi họp xem xét, thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 và Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14, trong đó quy định mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2021 là 2.100 đồng/lít (giảm 30% so với quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14).

Việc giảm 30% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay đã đem lại hiệu ứng tích cực nhất định cho ngành hàng không nói chung và doanh nghiệp vận tải hàng không nói riêng, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19, phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước; đồng thời vẫn đảm bảo không ảnh hưởng đến mục tiêu BVMT của chính sách thuế BVMT.

Tuy nhiên, thời gian qua, do thực hiện chính sách giãn cách xã hội nên ngành hàng không nói chung và các doanh nghiệp vận tải hàng không nói riêng phải hạn chế hoạt động, thậm chí có thời điểm ngành hàng không gần như đóng băng. Qua đánh giá cho thấy, chính sách giảm mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2021 chưa thể phát huy hết mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp hàng không trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

Với tầm quan trọng của ngành hàng không, tùy vào đặc điểm kinh tế - xã hội mà mỗi nước áp dụng các chính sách khác nhau để hỗ trợ ngành hàng không, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển giao thương sau dịch.

Với đặc thù của Việt Nam, thuế BVMT đối với nhiên liệu bay có tác động trực tiếp đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp vận tải hàng không. Do đó, việc giảm mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay sẽ là giải pháp hỗ trợ tài chính phù hợp với xu hướng chung của các nước trên thế giới đối với ngành hàng không.

Để góp phần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không nói chung và giúp các doanh nghiệp hàng không duy trì hoạt động, tạo tiền đề cho ngành hàng không phục hồi trong tương lai, Chính phủ trình UBTVQH về việc giảm 50% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay (xuống còn 1.500 đồng/lít), thời gian áp dụng là cả năm 2022 và từ tháng 1/2023 sẽ quay lại mức thuế trước đây (3.000 đồng/lít).

Thẩm tra dự thảo nghị quyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Vân Chi đánh giá việc giảm 30% so với mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay theo các nghị quyết của UBTVQH từ tháng 7/2020 đến hết năm 2021 đã góp phần giảm giá nhiên liệu bay, giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp vận tải hàng không. Tuy nhiên, mức hỗ trợ thực tế qua giảm thuế BVMT trong năm 2021 là rất nhỏ do số lượng chuyến bay được vận hành không đáng kể. Vì vậy, ngành hàng không cần tiếp tục được hỗ trợ trong năm 2022 với mức độ cao hơn để giúp các doanh nghiệp hàng không duy trì hoạt động, tăng cường khả năng phục hồi sau khủng hoảng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các tính toán về tác động ảnh hưởng giảm thu ngân sách nhà nước theo phương án Chính phủ trình cũng thống nhất với các giải pháp về tài khóa trong gói chính sách để hỗ trợ Chương trình phục hồi kinh tế Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Do đó, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí với phương án của Chính phủ. Trường hợp trong năm 2023 tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các đường bay, chuyến bay vẫn chưa thật sự được khôi phục, Chính phủ có thể trình UBTVQH xem xét, tiếp tục điều chỉnh giảm mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay phù hợp với tình thực tế phát sinh.

Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận, UBTVQH đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết về thuế BVMT, trong đó quy định giảm 50% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018-UBTVQH ngày 26/9/2018 về biểu thuế BVMT để tăng mức hỗ trợ của Nhà nước cho các doanh nghiệp vận tải hàng không trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Mức thuế trên được áp dụng từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022./.