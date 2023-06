Giảm thuế là cần thiết, nhưng vẫn cần thêm giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp

Giải quyết triệt để 12 dự án “đắp chiếu” Cho ý kiến vào báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) bày tỏ nhất trí với báo cáo của Chính phủ. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội cho rằng, vấn đề lao động là 1 trong 3 trụ cột, nhưng hiện nay nguồn lực, trong đó nguồn nhân lực của chúng ta khá lãng phí. “Các báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp Quốc hội đều nêu, chỉ tiêu “năng suất lao động” không đạt so với mục tiêu đề ra. Tôi đề nghị phải tìm rõ nguyên nhân, có phải do người lao động không chịu làm việc, hay do quản lý. Đây là nguồn lực cực kỳ lớn mà chúng ta bỏ qua” - đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân thẳng thắn nói. Đại biểu Quốc hội đề nghị, đối với cả cán bộ công chức và người lao động trong khu vực công và và khu vực tư, cần phải có cơ chế để tăng lương. Tăng lương chính là đầu tư. Tại sao chúng ta đầu tư cho cơ sở hạ tầng hàng triệu tỷ đồng, mà không đầu tư vào con người. Cũng theo đại biểu Quốc hội, hiện nay có nhiều quỹ như Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Khoa học công nghệ của doanh nghiệp…, chưa phát huy hết hiệu quả là cực kỳ lãng phí. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân cũng đề cập đến 12 dự án “đắp chiếu” gây lãng phí và đề nghị Chính phủ cần báo cáo rõ, nếu dự án nào chưa hoạt động thì phải giải quyết dứt điểm ngay, tránh đọng lại hàng trăm nghìn tỷ đồng, là rất lãng phí. Đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa cũng đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong THTK, CLP, Chính phủ đã tích cực thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội cho rằng hiện nay vẫn còn tình trạng lãng phí trong xây dựng pháp luật. Đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa nêu thực trạng: Hiện nay một số văn bản có đời sống khá ngắn, phải sửa đổi sau thời gian ban hành, có quy định gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Việc chậm ban hành quy định chi tiết hướng dẫn luật, có văn bản chậm đến 8 năm. Nhiều văn bản không nêu rõ nguồn tiền ở đâu để thực hiện, dẫn đến ngân sách nhà nước phải chi ra gây lãng phí cho ngân sách. Đại biểu Quốc hội Đào Hồng Vận (Hưng Yên) đồng tình với nhiều ý kiến trước đó khi cho rằng, cùng với chống tham nhũng, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác THTK, CLP và đã đạt được nhiều kết quả khách quan, tiến bộ. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội cho rằng, những khó khăn, chậm trễ trong việc triển khai đầu tư dự án cũng gây lãng phí. Đại biểu Quốc hội bày tỏ quan điểm “ở đây không chỉ lo lắng về lãng phí mang tính vật chất và tiền bạc mà nguy hiểm hơn là lãng phí về niềm tin, ví dụ như các dự án điện tái tạo và một số dự án khác”. Do đó, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần đánh giá kỹ về những vấn đề này và từ đó có giải pháp khắc phục trong thời gian tới./.