Hà Nam: Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày mùng 5 - 7 tháng Giêng

Để tổ chức thành công các lễ hội truyền thống dịp đầu xuân năm mới 2023 trên địa bàn, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành văn bản về việc tổ chức các lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Lễ hội Phát lương Đức Thánh Trần và Lễ hội chùa Tam Chúc năm 2023.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7 tháng Giêng. Ảnh: TN

Theo đó, 3 lễ hội được tổ chức theo quy mô cấp địa phương. Cụ thể, đối với Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn và Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương, UBND tỉnh giao UBND thị xã Duy Tiên và UBND huyện Lý Nhân chủ trì chỉ đạo, tổ chức lễ hội theo kịch bản tổng thể do Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng. Đối với Lễ khai hội chùa Tam Chúc, UBND tỉnh giao Công ty Du lịch Tam Chúc chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức; UBND huyện Kim Bảng hướng dẫn, đôn đốc.

Cùng đó, UBND tỉnh Hà Nam cũng giao UBND các huyện, thị xã Lý Nhân, Kim Bảng, Duy Tiên chủ trì, chủ động phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo tổ chức 3 lễ hội năm 2023 đảm bảo trang trọng, an toàn, ý nghĩa, đúng các quy định về tổ chức lễ hội; tăng cường vai trò tham gia, tổ chức lễ hội của người dân địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác tổ chức lễ hội; đảm bảo môi trường, cảnh quan sạch đẹp; tăng cường tuyên truyền về lễ hội, nhất là trên các tuyến đường của huyện, thị xã, đường vào khu lễ hội; mời đại biểu dự lễ hội phù hợp quy mô, điều kiện thực tế tại địa phương bảo đảm an toàn, chu đáo…

Đồng thời, UBND tỉnh Hà Nam giao các sở gồm: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì hoàn thiện Văn trình của 2 Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn và Lễ hội Phát lương Đức Thánh Trần; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc sở hướng dẫn, phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các lễ hội, nhất là công tác tuyên truyền; đẩy mạnh hướng dẫn các địa phương quản lý và tổ chức lễ hội đảm bảo đúng quy định, tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ và các văn bản có liên quan; bố trí gian hàng quảng bá các sản phẩm du lịch Hà Nam phù hợp, hiệu quả; chủ động chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Ngoài nghi lễ hóa thân thành hình tượng Vua Lê Đại Hành xuống mở những sá cày lễ đầu tiên trên thửa ruộng phù sa màu mỡ, còn có hội thi vẽ và trang trí trâu. Ảnh: TN

Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, bố trí gian hàng giới thiệu, bán các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp, làng nghề tiêu biểu tại các lễ hội.

Công an tỉnh Hà Nam chỉ đạo các phòng chức năng của công an tỉnh và Công an huyện/thị xã Duy Tiên, Lý Nhân, Kim Bảng phối hợp với địa phương xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trước, trong và sau 3 lễ hội; đảm bảo an ninh, an toàn cho đại biểu và du khách về tham dự lễ hội, nhất là vào tối ngày 14 tháng Giêng âm lịch năm 2023.

Sở Tài chính Hà Nam tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí bảo đảm các điều kiện tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn và Lễ hội Phát lương Đức Thánh Trần năm 2023 đúng quy định; hướng dẫn các cơ quan, địa phương quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định hiện hành.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam, Báo Hà Nam tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá về các lễ hội và công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội trên các phương tiện truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, thống nhất với công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã liên quan quản lý, bố trí khu vực tác nghiệp phù hợp, thuận lợi cho phóng viên báo chí.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan đôn đốc, tổng hợp tình hình quản lý, chuẩn bị, tổ chức 3 lễ hội trên.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp, hỗ trợ UBND thị xã Duy Tiên tổ chức tốt Hội thi vẽ trâu tại Lễ hội Tịch điền.

Công ty du lịch Tam Chúc được giao xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức Lễ khai hội chùa Tam Chúc năm 2023; chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức Lễ khai hội chùa Tam Chúc năm 2023 an toàn, trang trọng, chu đáo.

Theo kế hoạch, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2023 diễn ra từ ngày 5 - 7 tháng Giêng năm Quý Mão (tức ngày 26 – 28/1/2023). Các nghi lễ cáo yết, rước nước, sái tịnh, lễ cầu an; hội thi vẽ và trang trí trâu, các hoạt động thể thao, các trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật do nhân dân xã Tiên Sơn và các xã, phường thị xã Duy Tiên thực hiện, tham gia vẫn được diễn ra như thường lệ trong 2 ngày mùng 5 - 6 tháng Giêng.

Sáng ngày mùng 7 tháng Giêng chính hội có lễ rước kiệu của làng Đọi Tam đón linh vị vua Lê Đại Hành từ đình Đọi Tam đi ra và lễ rước kiệu linh vị vua Lê từ trên chùa Đọi xuống chân núi. Tại đây 2 đoàn hợp nhất rước kiệu về sân Tịch điền làm lễ. Sau màn trống, múa rồng mừng hội, đọc văn trình, dâng hương, nghi trình cày tịch điền sẽ được diễn ra./.