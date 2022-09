Hà Nội: CPI bình quân 9 tháng năm 2022 tiếp tục tăng

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của thành phố tiếp tục tăng 0,54% so với tháng trước, tăng 4,24% so với tháng 12/2021 và tăng 4,47% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 9 tháng năm 2022 tăng 3,49% so với bình quân cùng kỳ năm 2021.

Hà Nội: CPI bình quân 9 tháng năm 2022 tiếp tục tăng. Ảnh: Q.Trí Trong tháng 9, 8/11 nhóm hàng có chỉ số CPI tăng so với tháng trước, trong đó cao nhất là nhóm giáo dục tăng 9,65% tác động lớn đến CPI chung làm tăng 0,76% (do học sinh bước vào năm học mới nên nhiều chi phí cho hoạt động giáo dục tăng lên, đồng thời đây cũng là nguyên nhân nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,12%). Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,2%, tác động làm tăng CPI chung 0,06% (giá ăn uống ngoài gia đình tăng 0,31%; giá lương thực và thực phẩm cùng tăng 0,16%); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,13%. Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,09% (mức tăng thấp nhất từ khi thành phố mở cửa hoàn toàn các hoạt động dịch vụ du lịch ngày 15/3/2022) do thời gian này kết thúc kỳ nghỉ hè của học sinh, sinh viên nên lượng khách tham quan du lịch, vui chơi giải trí giảm. Các nhóm còn lại có chỉ số CPI tăng nhẹ từ 0,01% - 0,06%. Nhóm bưu chính viễn thông giữ mức giá bằng tháng trước. Nhóm giao thông giảm mạnh 2,22% so với tháng trước, tác động làm giảm CPI chung 0,22% do giá xăng tiếp tục điều chỉnh giảm 3 kỳ liên tiếp vào ngày 05/9, 12/9 và ngày 21/9/2022 (bình quân trong tháng giá xăng giảm 5,95% so với bình quân tháng trước), dầu diesel vẫn giữ mức giá cao hơn giá xăng mặc dù đã được điều chỉnh giảm trong 2 kỳ gần đây ngày 12/9 và 21/9 (bình quân trong tháng giá dầu diesel giảm 1,34%). Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,25% do giá gas tiếp tục giảm 1,58% so tháng trước, bên cạnh đó thời tiết mát mẻ nhu cầu sử dụng điện, nước trong tháng không cao. Cũng theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số CPI bình quân quý III/2022 tăng 3,98% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nhóm giao thông tăng 10,47%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 9,38%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,82%; giáo dục tăng 3,91%; đồ uống và thuốc lá tăng 2,62%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,13%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,49%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,22%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,5%; đồ dùng và dịch vụ khác tăng 2,65%. Tính chung 9 tháng năm nay, chỉ số CPI bình quân của Hà Nội tăng 3,49% so với bình quân cùng kỳ năm trước, trong đó: Nhóm giao thông tăng 14,16%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 5,04%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,77%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,01%; đồ uống và thuốc lá tăng 2,25%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,01%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,8%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,44%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2%.

Quốc Trí - Thủy Tiên