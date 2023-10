(TBTCO) - Do cơ cấu vé và giá vé hiện nay chưa phù hợp với sự phát triển của mạng lưới tuyến nên Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất UBND TP.Hà Nội điều chỉnh giá vé xe buýt đối với các tuyến có trợ giá trên địa bàn kể từ ngày 1/1/2024.

Hà Nội đề xuất điều chỉnh giá vé xe buýt từ ngày 1/1/2024. Ảnh: TL

Theo đó, giá vé lượt cự ly dưới 15 km từ 7000 đồng lên 8000 đồng; từ 15 – 25 km từ 7000 đồng lên 10.000 đồng; từ 25 – 30 km từ 8000 đồng lên 12000 đồng; từ 30 – 40 km từ 9000 đồng lên 15.000 đồng; trên 40 km từ 9000 đồng lên 20.000 đồng.

Vé xe buýt tháng đối với học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp một tuyến là 70.000 đồng, liên tuyến là 140.000 đồng. Vé tập thể một tuyến là 100.000 đồng, liên tuyến là 200.000 đồng.

Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cho biết, cơ cấu vé và giá vé hiện nay chưa phù hợp với sự phát triển của mạng lưới tuyến. Tại thời điểm điều chỉnh giá vé năm 2014, mạng lưới có 72 tuyến và nhánh tuyến, trong đó tuyến có cự ly dài nhất là 49,9km. Đến nay, sau 9 năm, mạng lưới xe buýt có 132 tuyến, phủ khắp 30/30 quận, huyện, thị xã. Tuyến dài nhất là 61,05km. Giá vé của các tuyến có cự ly từ 30 km đến 60 km như nhau.

Bên cạnh đó, từ năm 2014 đến nay, thành phố đã không điều chỉnh nên giá vé xe buýt đang rất thấp so với mặt bằng thu nhập. Trong khi đó, chi phí cho vận tải công cộng đã tăng gần 50% so với năm 2014. Cụ thể, đơn giá vận hành trung bình 1 km là 21.080 đồng, tăng 46,95% so với năm 2014. Với xe buýt điện, đơn giá vận hành 1 km là 27.929 đồng, tăng 62% so với xe buýt thường năm 2014; còn với xe buýt sử dụng khí CNG là 21.821 đồng, tăng 48,6% so với xe buýt thường năm 2014.

Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội khẳng định, việc điều chỉnh giá vé xe buýt không tác động lớn đến thu nhập của đa số người dân sử dụng dịch vụ xe buýt và vẫn cạnh tranh được với các loại hình vận tải khác./.