(TBTCO) - Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội luôn quan tâm đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Với những kết quả đạt được, Hà Nội đang thực sự đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ về bảo hiểm xã hội.

Hà Nội đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ về bảo hiểm xã hội.

Chiều 23/5, đoàn khảo sát Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Hơn 3,7 triệu người đăng ký tài khoản giao dịch điện tử

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội Phan Văn Mến cho biết, Hà Nội có hơn 104.000 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và cũng là địa phương có số tiền chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng lớn nhất cả nước.

Ước tính đến hết năm 2023, số người tham gia BHXH trên địa bàn thành phố là 2.218.675 người, tăng 544.836 người (tương ứng tăng 32,6%) so với năm 2018, chiếm 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Số người tham gia BHTN là 2.054.556 người, tăng 468.272 người (tương ứng tăng 29,5%) so với năm 2018, chiếm 39% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội là 656.085 người, chiếm khoảng 52,5% số người sau độ tuổi nghỉ hưu.

Để tăng nhanh số doanh nghiệp và người lao động tham gia BHXH, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tiến hành thống kê toàn bộ danh sách các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Cùng với đó, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện cho từng đại lý thu; tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện... Nhờ đó, đến 31/12/2022, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn là 75.015 người, tăng 52.331 người so với năm 2018.

Triển khai các chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TƯ, Thành ủy, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, coi ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết cho việc đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHXH nhằm chuyển đổi tác phong làm việc từ hành chính sang hành chính phục vụ. Từ đó, bảo đảm các chế độ, chính sách, thủ tục hồ sơ, quy trình thực hiện BHXH, BHTN đều được công khai, minh bạch; cắt giảm tối đa các thủ tục, giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực BHXH.

Đặc biệt, thành phố cũng đã triển khai ứng dụng VssID - BHXH số trên nền tảng thiết bị di động. Đến tháng 4/2023, có 3.724.860 người đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt ứng dụng VssID. Tính đến ngày 31/12/2022, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố là 75.015 người, tăng 52.331 người so với năm 2018.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An kết luận tại hội nghị.

Số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đạt 292.934 tỷ đồng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như tính tự giác chấp hành pháp luật BHXH của một số đơn vị chưa cao; việc xử lý các hành vi gian lận, trốn đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm y tế cũng còn hạn chế…

Tại buổi làm việc, TP. Hà Nội đã nêu nhiều kiến nghị, đề xuất với Trung ương liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật BHXH.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, với vị thế, vai trò là Thủ đô của cả nước, Hà Nội hiện trên 105 nghìn đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia BHXH với trên 1,9 triệu người. Hà Nội cũng là địa phương có số tiền chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng lớn nhất cả nước; đối tượng thụ hưởng chế độ chính sách về BHXH, BHTN đa dạng với nhiều cán bộ cấp cao, cán bộ lão thành cách mạng, tướng lĩnh quân đội, công an... nghỉ hưu; số tiền chi trả trung bình 3.000 tỷ đồng/tháng của trên 590 nghìn người thụ hưởng.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác BHXH, BHTN để phát triển Thủ đô một cách bền vững, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 28-NQ/TƯ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 22, định hướng và hướng dẫn các hoạt động, biện pháp cụ thể triển khai cải cách chính sách BHXH trên địa bàn thành phố để triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ.

Đáng chú ý, năm 2022, nhằm khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo đảm cuộc sống khi về già, thành phố Hà Nội hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH 30% đối với người thuộc hộ nghèo; 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHTN trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng số thu BHXH, BHTN giai đoạn 2018-2023 đạt 292.934 tỷ đồng; trong đó, năm 2022, số thu là 54.214 tỷ đồng (tăng 15.417 tỷ đồng, tăng 39,7% so với năm 2018); ước năm 2023 thu 60.183 tỷ đồng.

Số người tham gia BHXH chiếm 45% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN chiếm 39% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội chiếm khoảng 52,5% số người sau độ tuổi nghỉ hưu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho biết, từ thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế; chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã nêu tại nghị quyết.

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An nhấn mạnh, thực tiễn triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TƯ cũng đã thể hiện Đảng bộ Hà Nội luôn gương mẫu, đi đầu và làm gương cho các đảng bộ khác với những kết quả ấn tượng trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt, với số lượng người thụ hưởng chính sách BHXH rất lớn, song, Hà Nội đã thực hiện tốt phương châm chi trả đảm bảo an ninh, an toàn, đúng kỳ, đúng đối tượng, thông qua đó, tạo niềm tin tốt cho người lao động, người tham gia BHXH trên địa bàn.

Lưu ý khu vực kinh tế tư nhân của thành phố rất sôi động, đóng góp ngày càng lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, với tỷ lệ 1,5% lao động trong khu vực phi chính thức tham gia BHXH như hiện nay là thấp và chưa tương xứng với tiềm năng. Do vậy, Trưởng đoàn khảo sát đề nghị Hà Nội cần có giải pháp để nâng tỷ lệ này lên, hướng đến mục tiêu BHXH toàn dân./.