(TBTCO) - Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hà Nội cho biết, trong 9 tháng của năm 2022, đơn vị đã phát hiện, xử lý 3.520 vụ vi phạm pháp luật, thu nộp ngân sách 35,9 tỷ đồng từ xử phạt hành chính; trong đó, xử lý hơn 140 vụ liên quan đến xăng dầu, khí hóa lỏng...

Cụ thể, 9 tháng của năm 2022, lực lượng QLTT TP. Hà Nội đã kiểm tra, xử lý tổng số 3.520 vụ, tổng số tiền xử lý 85,1 tỷ đồng (trong đó phạt hành chính 35,9 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu 16,6 tỷ đồng, trị giá hàng tiêu hủy, tái chế 32,6 tỷ đồng).

Hà Nội: Phát hiện, xử lý hơn 140 vụ vi phạm về xăng dầu khí hóa lỏng. Ảnh: CTV

Đặc biệt, trong lĩnh vực xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 142 vụ việc, quyết định phạt hành chính hơn 1,1 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 73,7 tỷ đồng.

Trong đó có một số vụ việc điển hình như: Ngày 2/8/2022, Đội QLTT số 20 phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế và Phòng kinh tế huyện Đan Phượng tiến hành kiểm tra cửa hàng xăng dầu tại địa chỉ: Đường tỉnh lộ 422, cụm 8, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.

Đoàn kiểm tra phát hiện chất lượng trong bồn chứa gồm 1.200 lít xăng Ron 95-III và 1.500 lít dầu Diezel 0,05S-II không đạt chất lượng. UBND TP. Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 701 triệu đồng. Buộc thu hồi và thay đổi mục đích sử dụng đối với mặt hàng xăng Ron 95-III và dầu Diezel 0,05S-II.

Trước đó, ngày 19/4/2022, Đội QLTT số 24 phối hợp với Phòng Kinh tế huyện Hoài Đức, Công an huyện Hoài Đức cùng Công an xã An Thượng tiến hành kiểm tra đối với điểm kinh doanh xăng dầu tự phát tại địa chi: xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ tang vật gồm: 1 cột bơm xăng di động có gắn 1 vòi bơm xăng, 1 thùng chứa bằng kim loại và 170 lít xăng Ron 95 để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.