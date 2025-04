Hà Nội sẽ công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(TBTCO) - Ngày 4/4, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025. Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm về an toàn thực phẩm. Ảnh: T.L

Theo kế hoạch dự kiến, UBND TP. Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trong khoảng từ ngày 10/4-15/4/2025 tại hội trường UBND thành phố; cấp huyện và cấp xã căn cứ vào thực tế, tình hình tại địa phương để tổ chức 3 hội nghị/lễ phát động, hoặc hình thức khác để phổ biến công tác triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” từ ngày 15/4/2025 đến ngày 15/5/2025.

Kế hoạch đã cụ thể hoá 4 nội dung hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền, các nội dung hướng dẫn kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2025 để các cấp, các ngành triển khai.

UBND thành phố tổ chức 3 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm thành phố kiểm tra công tác triển khai kế hoạch của các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn và sở, ngành; kiểm tra thực tế tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Về chiến dịch truyền thông cấp thành phố, thành phố yêu cầu các cơ quan báo, đài của thành phố và trung ương cùng tham gia tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm, phổ biến, tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm đến các nhóm đối tượng; phổ biến kiến thức phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, biểu dương các tổ chức, cá nhân có các sáng kiến, kỹ thuật đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần phát triển kinh tế.

Công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng; phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, các tổ chức xã hội, các phương tiện truyền thông thích hợp để phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm;

Giao UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan truyền thông, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật an toàn thực phẩm, tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm, biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn; công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật...

Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch “Tháng hành động” phù hợp với yêu cầu và tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm và tổ chức kiểm tra “Tháng hành động” tại địa phương; kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được phân cấp trên địa bàn quận, huyện quản lý. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm không an toàn./.