Hà Nội: Sẽ tiêu hủy khối lượng lớn hàng kém chất lượng, giả mạo nhãn hiệu

Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính không đảm bảo điều kiện lưu thông trên thị trường bị tịch thu, hạn chế các sản phẩm hàng hóa kém chất lượng, giả mạo nhãn hiệu, hàng cấm lưu hành và sản phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, môi trường lưu thông trên thị trường đợt 1 năm 2022.

Theo đó, hàng hóa được tiêu hủy đợt này gồm: Thuốc lá điếu, bộ hút thuốc lá điện tử (dự kiến 35 kg); thực phẩm, thực phẩm chức năng, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm… (dự kiến 2.500 kg); bình khí N20 (dự kiến 3.720 kg tương đương 248 bình); rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, dung dịch paraffin, dầu tràm, dầu khuynh diệp (dự kiến 250 kg); bóng đá, quần áo, giày dép, tất, vỏ chai, nắp chai, kính mắt, túi xách, vỏ hộp giấy, tem phát quang, nhãn hàng... (dự kiến 1.000 kg); trụ bơm xăng dầu, bật lửa: dự kiến 370 kg; đồ linh kiện điện tử, máy hút bụi (dự kiến 50 kg).

Hà Nội: Sẽ tiêu hủy lượng lớn hàng kém chất lượng giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: TL

Cục Quản lý thị trường Hà Nội đề ra yêu cầu xử lý triệt để hàng hóa vi phạm, thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội để nhân dân và người tiêu dùng được biết, nhằm hạn chế các hoạt động mua bán đối với những sản phẩm trên.

Đơn vị tham gia tiêu hủy đợt hàng này là Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại Môi Trường Xanh (Công ty Môi Trường Xanh) có địa chỉ tại Lô 15, KCN Nam Sách, Ái Quốc, TP.Hải Dương. Tất cả hàng hóa sau khi đưa vào các trang thiết bị tiêu hủy được tiêu hủy 100% dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát tiêu hủy và đại diện các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông và các đơn vị liên quan.

Cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng cho biết, thành phần tham gia giám sát tiêu hủy gồm: Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Sở Tài chính, Viện Kiểm sát Nhân dân, Công an Thành phố, đại diện các cơ quan chức năng có liên quan (Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Phòng An ninh kinh tế, Công an Hà Nội) và các cơ quan báo chí./.