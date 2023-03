Hà Nội: Sôi động lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023 trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

Ban tổ chức cho biết, năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 18,7 triệu lượt khách, tăng gấp 4,7 lần so với năm 2021; tổng thu từ khách du lịch đạt trên 60 nghìn tỷ đồng. 2 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 3,73 triệu lượt khách, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2022. Theo kế hoạch, năm 2023, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ trên 22 triệu lượt khách, tăng 17,6% so với năm 2022, tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 77 nghìn tỷ đồng, tăng 28,2% so với năm 2022.