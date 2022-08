Hà Nội tăng cường gần 600 xe khách dịp Lễ Quốc khánh 2/9

(TBTCO) - Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Công ty CP Bến xe Hà Nội sẽ chuẩn bị 580 xe khách tăng cường để giải tỏa hành khách trong trường hợp cần thiết.

Khách đi lại ở bến xe Hà Nội dự kiến tăng khoảng 300% dịp nghỉ lễ 2/9.

Thông tin Công ty CP Bến xe Hà Nội, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức phục vụ vận tải hành khách trên các bến xe trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới đây.

Theo đó, Lễ Quốc khánh năm nay diễn ra vào ngày thứ sáu (trùng vào kỳ nghỉ cuối tuần), người dân được nghỉ 4 ngày, bắt đầu từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày chủ nhật 4/9/2022, nên nhu cầu đi lại tham quan, nghỉ dưỡng, thăm người thân dự kiến sẽ tăng nhiều trong dịp này.

Cụ thể, dự báo sẽ có sự gia tăng đột biến về luồng hành khách đi vào chiều ngày 31/8/2022 và ngày 1/9/2022. Lượng khách về sẽ tập trung chủ yếu vào ngày 4/9/2022. Sang ngày 2 và 3/9/2022, lượng hành khách đi lại và lượng xe sẽ giảm trên cả hai chiều.

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, Công ty CP Bến xe Hà Nội sẽ chuẩn bị 580 xe khách tăng cường để giải tỏa hành khách trong trường hợp cần thiết.

Về sản lượng hành khách tại các bến xe đang quản lý trong dịp lễ 2/9 tới, Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, tại bến xe Giáp Bát lượt khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng khoảng 250% và ước đạt 11.000 lượt khách/ngày. Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 16.000 lượt khách/ngày; lượt xe dự kiến là 900 lượt xe/ngày tăng khoảng 35% so với ngày thường. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải phòng.

Còn tại bến xe Mỹ Đình lượt khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng khoảng 250% và ước đạt 10.000 lượt khách/ngày. Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 15.000 lượt khách/ngày; lượt xe dự kiến là 880 lượt xe/ngày tăng khoảng 35% so với ngày thường. chủ yếu ở các tuyến đường: Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Lai châu, Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái..

Tại bến xe Gia Lâm lượt khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng khoảng 200% và ước đạt 5.000 lượt khách/ngày. Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 7.500 lượt khách/ngày; lượt xe dự kiến là 500 lượt xe/ngày tăng khoảng 30% so với ngày thường. chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang...Mặc dù lượng khách tăng khá cao so với ngày thường, nhưng theo Công ty CP Bến xe Hà Nội nhận định, trong các ngày thường hệ số khai thác sức chứa của các phương tiện thấp (6 - 8 khách/xe), nên lượng khách tăng lên sẽ không gây áp lực nhiều về lượng phương tiện tăng cường./.