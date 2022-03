Hà Nội: Tiếp nhận và chuyển giao vật tư y tế trị giá hơn 80 tỷ đồng phục vụ phòng, chống dịch.

(TBTCO) - Ngày 1/3/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao vật tư y tế trị giá hơn 80 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ từ: Tập đoàn Vingroup 500.000 test Realtime PCR và 450.000 test nhanh phục vụ công tác kiểm soát dịch Covid-19; Quỹ BCG Foundation trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital ủng hộ 160.000 viên thuốc kháng vi rút Molnupiravir điều trị Covid-19.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khẳng định, đây là nguồn động viên, tiếp sức to lớn để thành phố nỗ lực đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh Covid -19.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với số ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng liên tục tăng cao. Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị thành phố đang tích cực, quyết liệt ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh; các tầng lớp nhân dân Thủ đô đang chung sức, đồng lòng với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Cùng với việc thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, đẩy nhanh tiến độ tiêm phủ vắc xin để sớm thích ứng an toàn với dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng, an ninh, an toàn của nhân dân, ngành Y tế thành phố cũng triển khai kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh thông qua việc xét nghiệm tầm soát dịch.

Ngay sau khi tiếp nhận, toàn bộ số vật tư y tế ủng hộ đã được lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chuyển giao cho lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, để tiếp tục góp phần nâng cao năng lực của hệ thống Y tế Thủ đô.