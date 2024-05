Hà Nội: Tổng thu từ khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 ước đạt 2,5 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Theo số liệu thống kê của các điểm đến du lịch ở Hà Nội, ước tính trong 05 ngày nghỉ lễ từ 27/4 - 1/5/2024, tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn Hà Nội ước đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng xấp xỉ 10% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách đến tham quan di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo nhận định của các điểm đến du lịch ở Hà Nội, tính chung trong 5 ngày nghỉ lễ, Thủ đô Hà Nội ước đón 737,9 nghìn lượt khách, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023, Hà Nội đón gần 710 nghìn lượt khách), bao gồm 87,9 nghìn lượt khách du lịch quốc tế, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước và 650 nghìn lượt khách du lịch nội địa, tương đương so với cùng kỳ 2023 (do kỳ nghỉ lễ năm nay thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng đến lượng khách tại các khu điểm du lịch trên địa bàn).

Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn Hà Nội dịp nghỉ lễ ước đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng xấp xỉ 10% so với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động kinh doanh khách sạn, các trung tâm thương mại dịch vụ mua sắm dịp nghỉ lễ, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết, năm nay, người dân được nghỉ 05 ngày nên nhu cầu nghỉ ngơi, đi du lịch tăng cao. Các khu nghỉ dưỡng ngoại thành và các khu căn hộ cao cấp, khối khách sạn 3 - 5 sao công suất sử dụng phòng khá cao như: Khách sạn Glory Sơn Tây đạt 95%; khách sạn Silkpath Boutique đạt 94%, khách sạn Melia Ba Vì đạt 90%, khách sạn InterContinental Tây Hồ đạt 77%, khách sạn Hilton Garden Inn đạt 77%, khách sạn Lacasa HN đạt 78,6%…

Ước tính kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5 công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch trên địa bàn Thủ đô đạt khoảng 60,4%, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Đối với các trung tâm thương mại dịch vụ mua sắm và ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trong 05 ngày nghỉ lễ lượng khách và doanh thu đều tăng cao, ước đạt khoảng 62%; tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là dịch vụ ăn uống.