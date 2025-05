Cảng Cần Thơ sẽ tập trung vào các hoạt động có lợi nhuận tốt

(TBTCO) - Với những khó khăn và suy giảm doanh thu trong 3 tháng đầu năm 2025, đại diện Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ cho biết, đơn vị sẽ tập trung vào các hoạt động kinh doanh mang lợi nhuận tốt, tiết giảm chi phí, nhất là cắt giảm các ngành kinh doanh không hiệu quả để hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025.

Doanh thu của Cảng Cần Thơ 3 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 34 tỷ đồng. Ảnh: Phúc Hà

Sản lượng giảm nhưng doanh thu tương đương

Theo Công ty CP Cảng Cần Thơ, trong tháng 3/2025, luồng hàng hải vào cảng vẫn đang cạn. Tuy nhiên, thị trường vận tải biển xuất nhập khẩu và nội địa khu vực Sông Hậu có sự tăng nhẹ so với tháng trước. Tại các khu vực khai thác như bến cảng Cái Cui, sản lượng hàng hóa thông qua bến có sự tăng trưởng tốt, tăng 93,71% so với tháng 2/2025. Tại bến cảng Hoàng Diệu, sản lượng hàng hóa thông qua bến tăng trưởng tốt, tăng 236,24% so với tháng trước.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 3/2025 đạt 303.521 tấn, lũy kế từ đầu năm 2025 đạt 562.207 tấn, đạt 24,41% kế hoạch năm 2025. Doanh thu ước đạt 12.989 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm 2025 đạt 34.729 triệu đồng, đạt 20,43% kế hoạch năm 2025. Lợi nhuận ước đạt 823 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm 2025 đạt 2.405 triệu đồng, đạt 39,42% kế hoạch năm 2025.

Mặc dù vậy, sản lượng hàng hóa thông qua cảng trong cả 3 tháng đầu năm 2025 đạt 562.207 tấn, bằng 24,41% kế hoạch năm 2025 và giảm 42,47% so với lũy kế cùng kỳ năm 2024.

Theo Cảng Cần Thơ, sự sụt giảm này do các nguyên nhân như: Hàng than đá có sự suy giảm mạnh do Cảng không trúng thầu gói bốc xếp, gom vét than tại nhà máy nhiệt điện Duyên hải năm 2025; lượng hàng than đá về bến Cảng Cái Cui còn thấp do vào ảnh hưởng dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Xỉ sắt suy giảm mạnh do nguồn hàng từ nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất đang ngưng do nhà máy đang duy tu bảo dưỡng; Vật liệu xây dựng suy giảm mạnh do lượng hàng nhập bằng tàu suy giảm, chủ yếu là sà lan nhỏ và có sự cạnh tranh về giá dịch vụ của các bến thủy nội địa tại khu vực gần Cảng Hoàng Diệu.

Sản lượng gỗ lóng giảm do khách hàng gặp khó khăn về đầu ra nên tiến độ nhập xuất hàng hóa còn thấp; Gạo, cám cũng có sự suy giảm nhẹ do ảnh hưởng dịp Tết Nguyên đán và nhu cầu vận tải hàng gạo đi Bắc suy giảm.

Tính cả 3 tháng, chỉ có một số mặt hàng chủ lực có sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2024 như: container, bách hóa, sắt thép, dầu mỡ động thực vật do khách hàng duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

Tuy nhiên, doanh thu trong 3 tháng năm 2025 đạt 34.729 triệu đồng, đạt 20,43% kế hoạch năm 2025, cũng tương đương với doanh thu của cùng kỳ năm 2024.

Nhiều giải pháp để vượt qua khó khăn

Với những khó khăn và suy giảm doanh thu nêu trên, đại diện Cảng Cần Thơ cho biết, Cảng sẽ tập trung vào các hoạt động kinh doanh mang lợi nhuận tốt, tiết giảm chi phí, nhất là cắt giảm các ngành kinh doanh không hiệu quả.

Hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng thực hiện tốt việc khai thác hệ thống kho bãi, văn phòng tại cảng; bảo dưỡng các trang thiết bị theo quy định; hoàn thiện các thủ tục pháp lý về bổ sung công năng cầu cảng tiếp nhận tàu mỡ cá, hoàn thiện Giấy phép xây dựng bồn mỡ cá của khách hàng Thanh Khôi; Giấy phép môi trường của khách hàng Thép Hòa Phát Dung Quất. Đáng chú ý, Cảng Cần Thơ đã ký kết hợp đồng vận chuyển sắt thép công trình với Công ty CP Lilama 18; hợp đồng bốc xếp hàng hóa với khách hàng Công ty CP Hữu cơ Ninh Bình (phân bón), Công ty Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang (clinker); ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ hàng hải với đại lý hãng tàu MEGASTAR.

Làm việc với Công ty DP World Việt Nam và VIMC lines về việc phát triển tuyến vận tải container từ Cảng Cần Thơ đi Cái Mép - Vũng Tàu, dự kiến vận hành vào tuần thứ 2 của tháng 4/2025. Phối hợp với hãng tàu VIMC lines, Cảng Quy Nhơn thực hiện chuỗi vận tải door - to - door hàng phân bón đóng container từ Phú Mỹ về Cảng Quy Nhơn và giao hàng về kho khách hàng tại Quy Nhơn. Phối hợp với VIMC lines và VHL thực hiện ổn định cung cấp dịch vụ kho cho khách hàng Honda…

Những hoạt động này là nền tảng, góp phần quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng Cần Thơ trong thời gian tới./.