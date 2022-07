Hải Dương: Kinh tế khởi sắc giúp thu thuế nội địa 6 tháng tăng mạnh

(TBTCO) - Lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương cho biết, thu nội địa 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương được 9.053 tỷ đồng, đạt 74% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021.

10 khoản thu đạt trên 50% dự toán

Theo ông Nguyễn Trọng Tiến - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương, để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Hải Dương đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và xây dựng các nhóm giải pháp để triển khai; đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của các cấp, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thuế.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, có 10/16 khoản thu đạt trên 50% dự toán năm, như thu tiền sử dụng đất được 2.817 tỷ đồng, đạt 88% dự toán, tăng 34% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do các tổ chức, cá nhân nộp tiền sử dụng đất; thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài được 2.076 tỷ đồng, đạt 67% dự toán năm, bằng 102% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do các DN phát sinh nộp thuế cao hơn cùng kỳ năm trước, cụ thể, Công ty TNHH Ford Việt Nam nộp 823 tỷ đồng, bằng 140%; Công ty điện lực JAKS đã phát điện nên phát sinh số nộp 349 tỷ đồng, bằng 107%.

Có 3 chi cục thuế đã hoàn thành vượt dự toán Ông Nguyễn Trọng Tiến cho biết, kết quả thu ngân sách của chi cục thuế khu vực, thành phố được 4.119 tỷ đồng; chiếm tỷ trọng 46% trong tổng thu ngân sách toàn tỉnh; đạt 84% dự toán, trong đó một số chi cục thuế tăng thu từ tiền sử dụng đất, đã hoàn thành vượt dự toán và hoàn thành cao hơn mức bình quân chung như: Chi cục Thuế TP. Chí Linh đạt 136%; Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh đạt 111%; Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh đạt 109%.

Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh được 1.764 tỷ đồng, đạt 76% dự toán, tăng 38% so với cùng kỳ, trong đó Công ty CP Thép Hòa Phát nộp ngân sách 510 tỷ đồng, bằng 158%; Công ty CP năng lượng Hòa Phát nộp 110 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước; thu thuế thu nhập cá nhân được 658 tỷ đồng, đạt 80% dự toán, tăng 19%, nguyên nhân chủ yếu do thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và quà tặng là bất động sản tăng cao so với cùng kỳ, 6 tháng nộp 161 tỷ đồng, tăng 50%...

Tuy nhiên, ông Tiến cho biết, vẫn còn 5 khoản thu đạt dưới 50% so với dự toán, như thu từ khu vực DNNN trung ương bằng 39% dự toán; do các DN trọng điểm sản lượng tiêu thụ thấp nên số nộp ngân sách thấp. Thu từ khu vực DNNN địa phương bằng 42% dự toán, nguyên nhân chủ yếu các DNNN địa phương đã hoàn thành cổ phần hóa, chuyển sang DN ngoài quốc doanh, nên số nộp của khu vực giảm như: Công ty CP công trình giao thông Hải Dương, Công ty CP cầu đường bộ Hải Dương, Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương, Công ty CP Lilama 69-1 Phả Lại, Công ty CP gốm Chu Đậu...

Triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế phục hồi sản xuất kinh doanh

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2022, ông Tiến cho biết, cục thuế sẽ tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ NNT, góp phần giúp NNT duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh, tăng cường quản lý thu ngân sách 6 tháng cuối năm. Nâng cấp kịp thời các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tương ứng, đảm bảo việc triển khai các quy định mới được thông suốt, hiệu quả, thúc đẩy việc chuyển đổi số trong ngành Thuế.

Công chức Cục Thuế Hải Dương đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Đồng thời, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo lãnh đạo cục thuế, Tổng cục Thuế kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Tổ chức bộ phận trực đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, giảm thời gian thực hiện các thủ tục, tạo thuận lợi cho NNT.

“Cùng với đó, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản tại bộ phận 1 cửa liên thông theo nguyên tắc “tiền phòng hậu kiểm”; tham mưu và bám sát UBND tỉnh để xây dựng, ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường; xây dựng chuyên đề thanh tra, kiểm tra đối với NNT hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản...”- ông Tiến cho hay.