Hải Phòng: Thu nội địa tháng 1 đạt hơn 3.300 tỷ đồng

(TBTCO) - Ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, ngay từ tháng đầu năm, các đơn vị trực thuộc cục thuế đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách, nhờ vậy, tổng thu nội địa tháng 1/2023 trên địa bàn thành phố được 3.337 tỷ đồng, đạt 10,7% dự toán.

8 khoản thu tăng so với cùng kỳ

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hải Phòng, có 8/18 chỉ tiêu đạt trên 8,3% dự toán trung ương giao, đảm bảo tốc độ thu bình quân như: Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 14,8%, DNNN địa phương đạt 8,6%, DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,5%; ngoài quốc doanh đạt 17,7%; thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đạt 13,7%; phí và lệ phí đạt 8,6%; thu tiền sử dụng khu vực biển đạt 410%; thu khác ngân sách đạt 23,5%.

Ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng trao Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2020 và 2021. Ảnh: CTV.

Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, trong tháng 1/2023, đã thanh tra, kiểm tra 156 DN, đạt 8% nhiệm vụ Tổng cục Thuế giao với tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua thanh kiểm tra 38,709 tỷ đồng, giảm lỗ 17,141 tỷ đồng, giảm khấu trừ 3,485 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, ông Trường cho biết, hầu hết các đơn vị đều cố gắng vượt số ước thu, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất để bù đắp các khoản thu thiếu hụt. Một số đơn vị vượt thu lớn so với số ước đầu tháng như: Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương, Chi cục Thuế khu vực Kiến An - An Lão, Chi cục Thuế khu vực Lê Chân - Dương Kinh; Chi cục Thuế huyện Thuỷ Nguyên; Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Bảo - Tiên Lãng và Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2.

Cùng với đó, trong tháng 1, cục thuế đã thực hiện hỗ trợ người nộp thuế (NNT) bằng nhiều hình thức với 2.467 lượt, trong đó, hỗ trợ qua điện thoại và trực tiếp tại cơ quan thuế khoảng 2.300 lượt; trả lời bằng văn bản 7 công văn... Công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đang được triển khai, thực hiện theo lộ trình của Tổng cục Thuế. Đến hết tháng 1/2023 đã có 12 doanh nghiệp và 5 hộ kinh doanh đăng ký thành công hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền.

“Ngoài ra, cục thuế tổ chức thành công Chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý IV/2022. Kết quả đã tìm được chủ nhân của 39 hóa đơn may mắn, trong đó có 21 hóa đơn của các cá nhân ngoài tỉnh và 18 hóa đơn của các cá nhân trên địa bàn thành phố trúng thưởng” - ông Trường cho hay.

Tiếp tục rà soát các nguồn thu, sắc thuế có dư địa tăng thu

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý I/2023, ông Trường cho rằng, Cục Thuế TP. Hải Phòng tiếp tục rà soát các nguồn thu, sắc thuế có dư địa tăng thu; duy trì hiệu quả các loại hình tuyên truyền qua các phương tiện cá nhân như Zalo, Facebook, Youtube... để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, NNT thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Đồng thời, cuc thuế tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Thực hiện phân bổ chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra đến từng đoàn đội thanh kiểm tra theo từng tháng, quý, năm chỉ tiêu được giao.

Công chức Cục Thuế TP. Hải Phòng giải quyết thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế tại bộ phận một cửa. Ảnh: CTV.

Ngoài ra, cục thuế cũng nghiên cứu xây dựng đề án chống thất thu ngân sách thuộc lĩnh vực thương mại điện tử; chủ động nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố bạn để xây dựng đề án phù hợp với thực tế. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế.

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hải Phòng, cục thuế tiếp tục rà soát, đôn đốc các khoản thu tiền thuê đất, tiền nộp bổ sung gia hạn sử dụng đất, tiền đấu giá còn chưa nộp ngân sách để tập trung đôn đốc thu kịp thời vào NSNN trong tháng 2/2023.

Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan tài nguyên và môi trường xử lý thu hồi đất với các trường hợp cố tình chây ỳ, không còn khả năng nộp nợ thuế theo Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng đề án chống thất thu, tăng thu từ hoạt động cho thuê đất, sử dụng đất phi nông nghiệp, đất bãi bồi ven sông...