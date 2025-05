Sửa Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt: Không đánh đổi sức khỏe, môi trường lấy tăng trưởng kinh tế

Giãn lộ trình, giảm mức thuế đề xuất với một số mặt hàng Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 được chỉnh lý theo hướng quy định điều hòa nhiệt độ có công suất trên 18.000 BTU đến 90.000 BTU thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Về nước giải khát có đường, dự thảo luật quy định lộ trình thực hiện: từ năm 2027 áp dụng thuế suất 8%, từ năm 2028 áp dụng thuế suất 10%. Do mặt hàng này mới được bổ sung vào đối tượng chịu thuế, nên cần có lộ trình thực hiện để các doanh nghiệp có thời gian thích ứng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, từng bước chuyển sang các sản phẩm có hàm lượng đường thấp. Đối với xe ô tô pick-up, dự thảo luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 đã nâng thuế suất với loại xe này bằng 60% thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng với xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi có dung tích tương ứng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, quy định này có thể ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như môi trường đầu tư. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ để chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định tăng thuế suất 3%/năm và bắt đầu áp dụng từ năm 2027 đối với xe pick-up. Như vậy đã giảm đáng kể mức tăng thuế suất và giãn lộ trình áp dụng tăng thuế so với dự thảo trước đó. Đối với các mặt hàng rượu, bia và thuốc lá, dự thảo luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 đã đưa ra 2 phương án tăng thuế và đề xuất áp dụng theo phương án 2 (là phương án tăng thuế triệt để hơn) đối với rượu, bia, thuốc lá. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay, cùng với mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, Chính phủ đề nghị áp dụng theo phương án 1 với mức thuế thấp hơn so với phương án 2 và bắt đầu áp dụng từ năm 2027 để phù hợp với bối cảnh và tình hình mới.