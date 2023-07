(TBTCO) - Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (Cục Hải quan An Giang) đã phối hợp với lực lượng chức năng An Giang xử lý vụ vận chuyển trái phép 19 kg kim loại (nghi vấn là vàng) từ Campuchia về Việt Nam.

Tang vật của vụ việc.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện và mật phục, vây bắt nhóm người đi xuồng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Những người trên xuồng tẩu thoát, để lại nhiều gói hàng có đánh số, bên trong có 19 kg kim loại nghi là vàng.

Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, các đối tượng H.V.S (sinh năm 1963) và N.H.T (sinh năm 2001) cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã ra đầu thú và khai báo đã cùng một số đối tượng khác tham gia vận chuyển trái phép số kim loại trên từ Campuchia về Việt Nam (qua các tiệm vàng ở thành phố Châu Đốc để tiêu thụ).

Lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm tại thành phố Châu Đốc và huyện An Phú, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ./.