(TBTCO) - Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, nhiều năm gần đây, mức giảm tội phạm hàng năm gần 10%, là tín hiệu rất đáng mừng. Tiến tới xã hội lành mạnh, kỷ cương, an toàn trật tự, không tội phạm là mục tiêu lớn của Bộ Công an.