Hoạt động kinh doanh của Khu vực Đồng tiền chung châu Âu sụt giảm mạnh trong tháng 7

(TBTCO) - Hoạt động kinh doanh ở Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 7 suy giảm mạnh hơn rất nhiều so với dự báo do nhu cầu đối với ngành dịch vụ then chốt của Eurozone suy giảm, trong khi sản lượng sản xuất cũng giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19.

Hoạt động kinh doanh ở Khu vực Đồng tiền chung châu Âu trong tháng 7 suy giảm mạnh hơn rất nhiều so với dự báo. Ảnh: T.L Chỉ số quản lý thu mua (PMI) của khu vực Eurozone, do ngân hàng Hamburg Commercial Bank (HCOB) của Đức phối hợp với S&P Global tổng hợp, giảm xuống mức 48,9 trong tháng 7 so với mức 49,9 trong tháng 6. Chỉ số PMI trong tháng 7 cũng là chỉ số thấp nhất trong vòng 8 tháng qua, thấp hơn mức 49,7 do hãng tin Reuters ước tính sơ bộ trước đó và cũng thấp hơn nhiều so với ngưỡng 50 để được công nhận là tăng trưởng. PMI vốn được coi là thước đo quan trọng phản ánh sức khỏe nền kinh tế. Cụ thể, theo số liệu của hãng tin Reuters, PMI đối với ngành dịch vụ của Eurozone trong tháng 7 giảm xuống 51,1 so với mức 52 của tháng 6. PMI đối với ngành sản xuất của Eurozone trong tháng 7 giảm xuống mức 42,7 từ mức 43,4 trong tháng 6. Ông Cyrus de la Rubia - nhà kinh tế trưởng đồng thời là trưởng bộ phận nghiên cứu của ngân hàng HCOB cho rằng, kinh tế Eurozone sẽ tiếp tục đi theo chiều hướng suy giảm trong những tháng tới do ngành dịch vụ đang mất đà tăng trưởng. Theo hãng tin AFP, sự sụt giảm mạnh mẽ trong tăng trưởng kinh tế của hai "đầu tàu" trong khu vực này là Pháp và Đức đã phần nào gây ra sự suy giảm tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh ở khu vực Eurozone nói chung. Các số liệu PMI được công bố trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang xem xét khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tuần này nhằm kiềm chế lạm phát. Lạm phát của khu vực Eurozone trong tháng 6 đã giảm xuống mức 5,5% song vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% mà ECB đề ra. Do đó, nhiều khả năng ECB sẽ quyết định thực hiện tăng lãi suất một lần nữa khi các nhà hoạch định chính sách của ECB nhóm họp vào ngày 27/7. Nền kinh tế Eurozone đã rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật từ đầu năm 2023 và tăng trưởng của khu vực này dự đoán sẽ đạt khoảng 1% trong năm nay./.

Theo TTXVN