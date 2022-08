Học viện Tài chính trao bằng tốt nghiệp đại học cho gần 3.700 sinh viên

(TBTCO) - Ngày 20/8, tại Hà Nội, Học viện Tài chính tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy cho 3.697 tân cử nhân khoá 56.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính, chúc mừng 3.697 tân cử nhân khóa 56. PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ cho rằng, đây là kết quả mà các em đã đạt được trong suốt 4 năm học tập và rèn luyện. Buổi lễ tốt nghiệp hôm nay đánh dấu nốt son trong cuộc đời sinh viên. Các em bước sang một trang mới nhưng không phải là thời điểm kết thúc việc học.

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ ngày nay, việc “học cả đời” đã gắn với những ai muốn đứng vững trong thị trường lao động đầy cạnh tranh của nền kinh tế trí thức, nhất là trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0. Mong rằng, dù đi đâu, làm bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu, các tân cử nhân vẫn luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của bản thân, có được niềm tin, bản lĩnh và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của ngành Tài chính nước nhà.

“Các em hãy sẵn sàng đón lấy khó khăn, thử thách ở phía trước. Dù ở hoàn cảnh, địa vị nào, các em hãy tự tin, bản lĩnh, năng động, sáng tạo. Cuộc sống luôn có biết bao điều đẹp đẽ chờ đón các em, nhưng cũng nhớ rằng, thời gian không bao giờ biết chờ đợi ai. Tuổi trẻ luôn là cánh cửa mở ra tương lai của mỗi người” - PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ nhắn nhủ.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch - Trưởng Ban Quản lý đào tạo (Học viện tài chính), cho biết hệ đại học chính quy khóa 56 có hơn 4.400 sinh viên, được chia thành 124 lớp; trong đó có 14 lớp chất lượng cao, với 341 sinh viên.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân khóa 56. Ảnh: Đức Việt.

Sau 4 năm học, có 4.351 sinh viên theo học đến cuối khoá; trong đó có gần 3.697 sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, chiếm 84,96%, tăng 6,39% so với khoá 55.

Trong số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, có 344 em xếp loại xuất sắc, chiếm 9,3%, tăng 4,72% so với khoá trước; 1.461 sinh viên đạt loại giỏi, chiếm 39,52%, tăng 10,98% so với khoá 55; 1.881 sinh viên đạt loại khá, chiếm 50,88% so với khoá 55.

Riêng với sinh viên chất lượng cao, số tốt nghiệp loại xuất sắc là 49 em, chiếm 16,2%; 151 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, chiếm 49,8%; sinh viên tốt nghiệp loại khá là 103 em, chiếm 34%.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ và PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch trao tặng Giấy khen và hoa cho các thủ khoa khóa 56.

Thay mặt các tân cử nhân khóa 56, bạn Trần Thị Hồng Nhung chia sẻ: “Sau 4 năm học tại Học viện Tài chính với hành trang tri thức và kỹ năng học được, chúng em tự tin vào con đường mình đã chọn, đồng thời sẽ luôn nỗ lực trau dồi kiến thức, chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ, sẵn sàng bước vào thị trường lao động đang diễn ra sôi động” - Hồng Nhung nhấn mạnh./.