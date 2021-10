Hồi sinh nơi tâm dịch

(TBTCO) - Thời điểm này, tình hình dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh bước đầu được kiểm soát. Thành phố đang từng bước mở lại các hoạt động để ổn định xã hội, khôi phục và phát triển kinh tế. Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh: “Thành phố đang lấy lại sức sống và nhịp đập trái tim của một cơ thể đang hồi sinh”.

Lấy lại sức sống

TP. Hồ Chí Minh những ngày qua có rất nhiều cụm từ, câu nói được lãnh đạo và người dân thường xuyên nhắc đến, chẳng hạn như: “Thành phố đang dần khỏe lại sau chuỗi ngày bạo bệnh”; “Thành phố đang phủ dần một màu xanh hy vọng”; “Thành phố đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm”…

Mới đây nhất câu nói của người đứng đầu chính quyền thành phố, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi: “Thành phố đang lấy lại sức sống và nhịp đập trái tim của một cơ thể đang hồi sinh”. Thông điệp trên như được tiếp thêm lửa cho một cuộc hồi sinh thực sự.

Minh chứng rõ nhất, kể từ đầu tháng 10 đến nay, từ một “vùng đỏ", "tâm dịch” TP. Hồ Chí Minh bước đầu đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, từng bước mở rộng vùng xanh với hàng chục quận, huyện đã công bố kiểm soát được dịch. Gần 12 triệu liều vắc-xin đã được tiêm cho người dân. Cùng với đó là tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi, xuất viện tiếp tục tăng cao gấp 3 - 4 lần so với những ngày giữa tháng 9. Đặc biệt, số ca bệnh tử vong do Covid-19 cũng dần giảm nhanh từ 3 con số xuống dưới 100 mỗi ngày… Thành phố đang từng bước mở lại các hoạt động để ổn định xã hội, khôi phục và phát triển kinh tế.

Đại bộ phận người dân rất phấn khởi, các loại phương tiện vận tải, taxi, công nghệ… nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã hoạt động trở lại. Thời điểm này TP. Hồ Chí Minh đã có hơn 5 nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. Nhiều doanh nghiệp đang chuẩn bị về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, máy móc đón công nhân về lại thành phố sau nhiều tháng xoay xở trong khó khăn.

Sau hơn 5 ngày thực hiện chỉ thị 18 của UBND thành phố, được tận mắt chứng kiến mới tin, hiểu, thể hiện cảm xúc, hòa theo niềm vui cùng người dân trước cảnh tượng đường sá đã tấp nập trở lại, các siêu thị, cửa hàng, cơ sở buôn bán, sản xuất, hộ kinh doanh… đã mở cửa sôi động ở hầu khắp các tuyến đường khu phố. Chuỗi cung ứng hàng hóa đã thông suốt, 3 chợ đầu mối, 21 chợ truyền thống cũng đã được phép hoạt động trở lại theo phương châm “an toàn đến đâu - mở rộng đến đó”.

Chợ Bến Thành đã mở cửa trở lại trong niềm vui, phấn khởi của nhiều người. Ảnh: Gia Cư

Chợ Bến Thành nơi sầm uất, tấp nập nổi tiếng giữa trung tâm thành phố, sau nhiều tháng dài đóng cửa vắng lặng giờ cũng đã mở cửa trở lại. Chị Nguyễn Thu Hương, tiểu thương buôn bán hàng lưu niệm truyền thống cửa Tây chợ Bến Thành, không giấu nổi sự xúc động trong ngày đầu tiên khởi động mở hàng: “Dịch bệnh đến bất ngờ quá, gia đình không kịp trở tay, không thể biết trước được điều gì. Hơn 3 tháng đóng cửa, không có thu nhập, nay mở cửa lại bán hàng mừng không tả xiết, chưa cầu mong có thu nhập nhiều mà chỉ mong yên ổn bán buôn mỗi ngày”.

Anh Hùng nhà mặt tiền đường Tô Hiến Thành, quận 10, cũng vui mừng không kém khi mở lại quán cà phê bán mang đi. “Thành phố cho phép mở lại một số hoạt động, người dân chúng tôi ai cũng mừng nhưng cũng rất lo dịch bùng phát trở lại. Giờ bán lại vẫn dè dặt, cẩn thận đảm bảo tốt 5k vì cái chung thôi” - anh Hùng bày tỏ.

Trân quý sự chung tay, sẻ chia

Chia sẻ tại lễ tuyên dương và tri ân các lực lượng hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh chống dịch mới đây, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định: “Thành quả bước đầu có được là nhờ sự chỉ đạo của Trung ương, của TP, của ý thức và sự kiên trì của mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là sự đóng góp to lớn của lực lượng chi viện từ mọi miền đất nước”.

Người đứng đầu chính quyền thành phố thừa nhận, cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã trải qua những ngày tháng vô cùng căng thẳng và khốc liệt. Đặc biệt, với TP. Hồ Chí Minh hơn 2 tháng qua, đứng trước tình huống hết sức khó khăn.

Chia sẻ và đồng cảm với những khó khăn của thành phố, các bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành và các tổ chức tôn giáo đã khẩn trương, kịp thời chi viện nhân lực và phương tiện giúp thành phố Hồ Chí Minh kiềm chế, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi dịch bệnh.

“Tính đến ngày 30/9, tổng lực lượng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh là 187.275 người. Trong đó, tổng số nhân lực của các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh là gần 29.000 người”.

Hơn 2 tháng qua, lực lượng chi viện của trung ương và các tỉnh, thành, vì TP. Hồ Chí Minh, đến giữa tâm dịch trong một đợt công tác đầy hy sinh, vất vả mà không chút do dự. “Anh, chị, em đã phải xa con thơ, cha mẹ già yếu, thậm chí không thể về nhà khi phải vĩnh biệt người thân. Không kể ngày nắng hay ngày mưa, các anh, chị, em mặc kín bộ đồ bảo hộ, luôn bên cạnh bệnh nhân, nhiều lúc ăn không kịp no, ngủ không tròn giấc. Những hình ảnh và nghĩa cử cao cả thể hiện sâu sắc y đức, thấm đậm tình thương và trách nhiệm đó luôn in đậm và sẽ còn lưu giữ mãi trong lòng người dân thành phố” - Chủ tịch Phan Văn Mãi bày tỏ.

Bác sĩ Bùi Quang Huy - Phó Trưởng Khoa nhi tim mạch, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E, chia sẻ: “Khi quyết định xung phong lên đường, chúng tôi xác định đây không phải chỉ là hỗ trợ, mà đây chính là cuộc chiến của mình, phải chiến đấu bằng 200% sức lực để san sẻ với các đồng nghiệp thành phố. Động lực của chúng tôi đến từ những điều giản dị, đó là trách nhiệm của một người làm nghề y trước bệnh tật, là tình đồng loại trước nỗi đau của đồng bào”.

Với tinh thần và ý niệm đó, bác sĩ Bùi Quang Huy cùng hàng ngàn các y, bác sĩ và nhân viên y tế tại các bệnh viện tuyến trung ương và các tỉnh, thành; giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành y đã "xách ba lô" lên đường vào tâm dịch.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải tặng Bằng khen cho các đoàn công tác tăng cường tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Ảnh: Gia Cư

Nhờ sự chi viện kịp thời của trung ương và các tỉnh, thành nên công tác phòng chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, chiến dịch xét nghiệm từ ngày 21/9 đến nay được đánh giá là thành công nhất, xét nghiệm trên diện rộng nhất với thời gian ngắn nhất, tỷ lệ dương tính với SARS-CoV-2 liên tục giảm ở tất cả các vùng nguy cơ. Những ca dương tính có điều kiện quản lý, chăm sóc và điều trị kịp thời, góp phần làm số tử vong giảm rõ rệt. Tỷ lệ bao phủ vắc-xin ngừa Covid-19 của TP. Hồ Chí Minh liên tục được nâng lên, hiện trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 và trên 50% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 2.

Nhận định không chỉ của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, thời gian tới, dịch bệnh có thể sẽ còn những diễn biến phức tạp, khó lường, những khó khăn và thách thức chưa phải đã hết. Nhưng một khi đã có sự chung sức, chung lòng và sự đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta sẽ vượt khó khăn, chiến thắng đại dịch và sớm trở lại cuộc sống bình thường mới, với nỗ lực và quyết tâm tiếp tục xây dựng TP. Hồ Chí Minh tươi đẹp, văn minh, nghĩa tình, xứng tầm với vị thế của mình.