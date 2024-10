Hơn 1.000 người dân Hà Nội được khám và xét nghiệm miễn phí bệnh tim mạch, thận

(TBTCO) - Ngày 29/9, tại Bệnh viện Bạch Mai, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai chương trình CAREME - Yêu lấy mình - Khám sàng lọc bệnh lý tim mạch, bệnh thận, chuyển hóa tại cộng đồng. Hơn 1.000 người dân ở Hà Nội đã được khám và xét nghiệm tầm soát miễn phí bệnh tim mạch, bệnh thận mạn tính...

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú cho biết, bệnh tim mạch là một trong các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam, chiếm khoảng 17,9 triệu ca tử vong mỗi năm, tương đương 32% tổng số tử vong trên thế giới.

Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng thiết bị khám chữa bệnh công nghệ cao phát hiện bệnh lao và ung thư phổi cho Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Văn Nam.

Xu hướng tử vong do bệnh tim mạch tại Việt Nam đang ngày càng tăng, tử vong do tim mạch cao hơn cả tử vong do ung thư, tắc nghẽn phổi mãn tính và đái tháo đường cộng lại.

Theo ông Tú, bên cạnh bệnh tim mạch, bệnh thận mạn tính là một bệnh không lây nhiễm, thường gây ra bởi đái tháo đường và tăng huyết áp, đồng thời là một vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng. Tử vong do bệnh thận mạn tính đã gây ra 4,6% ca tử vong trên toàn cầu và là nguyên nhân tử vong thứ 12 vào năm 2017.

Ở Việt Nam, có hơn 8,7 triệu người trưởng thành mắc bệnh thận mạn tính, chiếm 12,8% dân số. Việt Nam hiện có hơn 400 đơn vị chạy thận nhân tạo và cung cấp dịch vụ lọc máu cho khoảng 30.000 bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối mỗi năm, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu của bệnh nhân cần lọc máu trên cả nước.

Tại chương trình, hơn 1.000 người dân ở Hà Nội đã được khám và xét nghiệm tầm soát miễn phí, qua đó nâng tổng số bệnh nhân được khám sàng lọc trong tháng 9 của chương trình là hơn 3.000 người.

Các y, bác sĩ cũng tư vấn những biện pháp sử dụng công nghệ trong quản lý bệnh như tự trắc nghiệm sức khỏe trên nền tảng CAREME hoặc cài phần mềm chăm sóc, theo dõi sức khỏe định kỳ và tư vấn từ xa bởi bác sĩ chuyên khoa đối với bệnh nhân sàng lọc có kết quả bệnh hoặc là đối tượng có nguy cơ cao./.