Hơn 200 doanh nghiệp tham dự Triển lãm quốc tế quà tặng và đồ gia dụng Việt Nam 2023

(TBTCO) - Triển lãm quốc tế quà tặng và đồ gia dụng Việt Nam 2023 (IGHE 2023) sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 19 - 21/7/2023 với sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp là những nhà sản xuất quà tặng và đồ gia dụng từ Việt Nam, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại triển lãm năm trước. Ảnh: Vinexad

Triển lãm quốc tế quà tặng và đồ gia dụng Việt Nam được tổ chức nhằm hỗ trợ các công ty của Việt Nam, Trung Quốc và Đông Nam Á thiết lập các quan hệ kinh doanh. Mục tiêu của ban tổ chức triển lãm là xây dựng IGHE thành triển lãm B2B về quà tặng và đồ gia dụng chuyên nghiệp và có ảnh hưởng nhất ở Đông Nam Á.

Triển lãm được sự ủng hộ của Bộ Công thương Việt Nam, Phòng Thương mại Việt - Trung, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD).

Triển lãm có diện tích trưng bày hơn 10.000 m2, với hơn 200 nhà máy sản xuất quà tặng và đồ gia dụng sẽ tham gia tại triển lãm với những sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đa dạng. Bốn nhóm ngành hàng chính được tập trung giới thiệu tại triển lãm bao gồm: hàng tiêu dùng; đồ gia dụng; đồ dùng nhà bếp và hộp đựng thực phẩm; quà tặng.

Hàng trăm thương hiệu và hàng nghìn sản phẩm mới sẽ được ra mắt tại triển lãm, với một số thương hiệu tiêu biểu như: Zhejiang Longhe Industry Trading Co., Ltd; Kinwing Electric Industrial Co., Ltd; Golden Source Trading Co., Ltd; Jiangmen City YIDA Metal Products Co., Ltd; Ningbo Hangfeng Electric Appliance Co., Ltd; Zhengjiang Camry Kitchware Co., Ltd; Foshan Hinpo Electric Appliance Co., Ltd…

Triển lãm quốc tế quà tặng và đồ gia dụng Việt Nam 2023 cũng được tổ chức đồng thời với 2 triển lãm chuyên ngành khác là Triển lãm điện tử & thiết bị thông minh (IEAE), Triển lãm quốc tế sản phẩm và đồ chơi trẻ em (IBTE 2023).