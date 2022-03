Hơn 22.800 ô tô được tiêu thụ trong tháng 2/2022 tăng 68% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng ấn tượng khi doanh số bán ra trong tháng 2/2002 đạt 22.802 xe các loại, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 2/2022 đạt 22.802 xe các loại, giảm 26% so với tháng 1/2020 nhưng tăng 68% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, bao gồm 17.541 du lịch; 4.782 xe thương mại và 479 xe chuyên dụng. Như vậy, doanh số xe du lịch giảm 31%; xe thương mại giảm 7,6% và xe chuyên dụng tăng 67% so với tháng trước.

Ford Ranger- thu hút được sự quan tâm tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Vân

Theo nguồn gốc xuất xứ của xe, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 14.528 xe, giảm 18% so với tháng trước và xe nhập khẩu nguyên chiếc được bán là 8.274 xe, giảm 36%. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 41% trong khi xe nhập khẩu tăng 25%.

Như vậy, phần lớn khách hàng vẫn chọn mua xe trong nước để được hưởng lợi từ chính sách giảm 50% phí trước bạ của Chính phủ. Cụ thể, từ ngày 1/12/2021 đến ngày hết ngày 31/5/2022, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50%, tương ứng với mức giảm từ 15 - 298 triệu đồng.

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast cũng công bố kết quả kinh doanh ô tô tháng 2/2022, với tổng số 1.154 xe bán ra. Với các mẫu xe xăng, VinFast Fadil tiếp tục giữ vững vị thế là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast, với 697 xe bán ra.

Trước bối cảnh hiện nay, một số doanh nghiệp dự báo, năm 2022 với các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ tiếp tục được áp dụng, diễn biến dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát tốt hơn sẽ là cơ sở để hoạt động sản xuất lắp ráp cũng như thị trường ô tô trong nước tiếp tục tăng trưởng./.