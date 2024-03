Hơn 500 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Hawa Expo 2024

(TBTCO) - Nhằm đạt mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2024 là 15,2 tỷ USD, ngày 6/3, Hiệp hội Chế biến Gỗ và Lâm sản Việt Nam đã phối hợp với các hiệp hội gỗ và lâm sản các địa phương tổ chức khai mạc Hội chợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất - Hawa Expo 2024.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Hội chợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất Hawa Expo 2024. Ảnh tư liệu

Hội chợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất - Hawa Expo 2024 (Hội chợ Hawa Expo 2024) diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9/2024 tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh với quy mô trên 2.500 gian hàng, diện tích trưng bày 12.000 m2, quy tụ hơn 500 doanh nghiệp triển lãm sản phẩm gỗ và nội thất uy tín của Việt Nam và các nước như: Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan, Pháp, Tây Ban Nha…

Năm nay, bên cạnh các thị trường truyền thống như Mỹ, châu Âu, Hawa Expo chứng kiến sự quan tâm đáng kể ở nhóm khách từ khu vực Trung Đông, Úc, Canada và Ấn Độ.

Hội chợ dự kiến sẽ thu hút trên 30.000 nhà mua hàng và khách tham quan đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự để kết nối giao thương. Sự kiện này sẽ là kênh xúc tiến thương mại hiệu quả; tạo ra nhiều sự kết nối, giao lưu, hợp tác; giúp đưa hình ảnh gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đến với các khách hàng trên toàn thế giới, thu hút khách hàng đến với gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam.

Từ đó, góp phần giúp ngành chế biến gỗ, lấy lại đà tăng trưởng trong năm 2024 và các năm tiếp theo, thực hiện thành công mục tiêu xuất khẩu 20 tỷ USD gỗ và lâm sản vào năm 2025 của Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022.

Phát biểu tại hội chợ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị cho biết, năm 2023, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản của Việt Nam đạt 14,5 tỷ USD, giảm 15,4% so với năm 2022. Đây là mức giảm mạnh mà ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu chưa từng gặp, nguyên nhân là do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cho các sản phẩm không thiết yếu như gỗ và sản phẩm gỗ để chống lại lạm phát tăng cao do ảnh hưởng của các xung đột địa chính trị.

Bước sang năm 2024, mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng triển vọng của ngành gỗ đã có tín hiệu tích cực. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định và dự kiến giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt khoảng trên 15 tỷ USD, tăng khoảng 6% so với năm 2023.

“Tôi tin rằng, các doanh nghiệp, cơ sở chế biến gỗ sẽ luôn tìm được cách làm hay, chủ động, sáng tạo, linh hoạt để biến những bất lợi, thành cơ hội, những nguy cơ thành thời cơ. Hội chợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất Hawa Expo 2024 chính là một minh chứng cho sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo và thích ứng đó” - ông Trị nói.

Bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công thương cũng kỳ vọng, Hawa Expo sẽ trở thành sự kiện xúc tiến thương mại thường niên chuyên nghiệp và hiệu quả để các doanh nghiệp trong ngành gỗ có cơ hội giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới trong sản xuất, chế biến gỗ.

Đồng thời, quảng bá thương hiệu ngành hàng, sản phẩm đến các khách hàng quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến gỗ và thương mại lâm sản của Việt Nam phát triển ổn định, bền vững.