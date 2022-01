Hợp tác kinh tế giữa Việt nam - Asean: Điểm sáng trong bức tranh kinh tế

(TBTCO) - Đại dịch Covid -19 đã khiến cho nền kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp các nước gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn đó, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với ASEAN vẫn tăng trưởng và là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Việt Nam nói riêng và của khu vực nói chung trong năm 2021.

Các đại biểu nhấn mạnh tại buổi Gặp mặt đại sứ các nước ASEAN+3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) do Hội Phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam – ASEAN (Hội Vasean) tổ chức ngày 17/1/2022, tại Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đều có chung nhận định, đại dịch Covid -19 đã khiến cho nền kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp các nước gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn đó, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với ASEAN vẫn tăng trưởng và là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Việt Nam nói riêng và của khu vực nói chung. ASEAN luôn là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và khu vực thị trường ASEAN không ngừng phát triển trong các năm qua và đạt được các thành tựu đáng kể.

Đại sứ các nước ASEAN+3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) đánh giá cao thành quả của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19. Ảnh: Diệu Linh

Năm 2020, dưới các ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với ASEAN đạt 53,6 tỷ USD, giảm 6,8% so với năm 2019. Tuy nhiên, sang năm 2021, thương mại đã phục hồi và lấy lại được đà tăng trưởng. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam-ASEAN trong 10 tháng năm 2021 đạt 56,6 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2020, cao hơn mức tăng trưởng xuất nhập khẩu trung bình của Việt Nam với thế giới là 22,6%. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, Việt Nam nhập siêu từ ASEAN 12 tỷ USD trong năm 2021, tăng 63,1% so với năm 2020.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2021, khu vực ASEAN + 3 vẫn là những nhà đầu tư dẫn đầu về tổng số vốn FDI vào Việt Nam. Cụ thể, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 10,7 tỷ USD, chiếm 34,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, tăng 19,1% so với cùng kỳ 2020. Trong năm 2021, vốn đầu tư của Singapore gấp gần 2,2 lần vốn đầu tư của Hàn Quốc và gấp hơn 2,7 lần vốn đầu tư của Nhật Bản; Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 5 tỷ USD, chiếm 15,9% tổng vốn đầu tư, tăng 25,4% so với cùng kỳ.

Nhật Bản đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,9 tỷ USD, chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư, tăng 64,6% so với cùng kỳ. Với môi trường kinh doanh năng động, Việt Nam vẫn là ứng viên sáng giá cho đầu tư nước ngoài từ ASEAN và các quốc gia khác trong năm 2022, theo nhận định của trang Vietnam Briefing. Về đầu tư của Việt Nam sang các nước ASEAN, các nước ASEAN luôn là những thị trường đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Việt. Việt Nam là nước ASEAN đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Việt Nam đứng thứ 3 trong số các nước đầu tư tại Lào. Lào luôn đứng thứ nhất trong số 78 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, với 209 dự án, có tổng vốn đăng ký 5,1 tỷ USD năm 2021.

Trong năm 2021, Hội Phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam – ASEAN đã phối hợp với các Đại sứ quán cùng doanh nghiệp các nước ASEAN+3 tổ chức các hội thảo trực tuyến, kết nối giao thương, triển lãm thương hiệu uy tín chất lượng… đạt hiệu quả và tạo đà cho sự phát triển trong năm mới 2022.

Trong năm 2022, Hội Phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam – ASEAN cùng với các đại sứ quán các nước sẽ tiếp tục phối hợp mạnh mẽ, tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và các nước ASEAN + 3 nhằm đẩy mạnh hợp tác đầu tư và thương mại giữa các bên; xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác, kết nối cho các doanh nghiệp nội khối.../.