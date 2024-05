(TBTCO) - Ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho hay, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ hỗ trợ cấp tên định danh cho các đầu mối ngành Công an để ngăn chặn triệt để tin nhắn, cuộc gọi rác và lừa đảo trực tuyến.

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5/2024 của Bộ TT&TT, ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thời gian qua, Bộ TT&TT đã triển khai đồng bộ các phương án, giải pháp về chính sách, hành chính, kỹ thuật… nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, cuộc gọi giả mạo từ các số thuê bao điện thoại cố định.

Cần "mạnh tay" với nạn tin rác, lừa đảo trực tuyến. Ảnh minh hoạ

Một trong những giải pháp là triển khai cấp tên định danh (Voice brandname) cho các số điện thoại là các số hotline (đường dây nóng) được sử dụng để liên lạc trực tiếp với nhân dân của các cơ quan nhà nước như Tòa án, Công an, Viện Kiểm sát…

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định. Trường hợp phát hiện các vi phạm, Thanh tra Bộ sẽ tổ chức thanh tra xử lý vi phạm, đồng thời Bộ TT&TT sẽ xem xét đưa ra văn bản nhắc nhở người đứng đầu các doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét có hình thức kỷ luật.

Hiện Bộ TT&TT đang hỗ trợ và phối hợp với Bộ Công an triển khai cấp tên định danh cho các đầu mối thuộc ngành Công an để ngăn chặn triệt để các tin nhắn, cuộc gọi rác và lừa đảo…

Hơn nữa, trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý cũng như chỉ đạo các nhà mạng áp dụng các công nghệ kỹ thuật, nhằm hạn chế tối đa việc phát tán cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo từ số thuê bao cố định.

Cũng cuộc họp báo, Trung tá Vũ Trọng Nghĩa, đại diện Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cho biết, dự kiến trong tháng 7/2024, đơn vị sẽ ra mắt phần mềm giúp người dân nhận diện tội phạm lừa đảo, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng cho người dân.

Bên cạnh đó, đơn vị đã xây dựng trang fanpage có tên là "Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao". Thông qua Fanpage này, sẽ tuyên truyền cho người dân về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo.

Người dân cần nêu cao cảnh giác để tránh bị lừa đảo. Ảnh minh hoạ

Liên quan đến vấn đề lừa đảo trên không gian mạng, bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, để làm sạch thông tin, dữ liệu, đồng thời đảm bảo công tác cảnh báo, xử lý về lừa đảo trực tuyến được thực hiện nhanh nhất, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và Bộ TT&TT.