Hưng Yên: Một số doanh nghiệp nợ thuế khủng hàng nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Hưng Yên vừa thực hiện công khai thông tin 1.865 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/1/2024, với số tiền trên 5.713 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty CP Hoàng Vương Hưng Yên (chủ đầu tư dự án Khu nhà ở và dịch vụ đô thị, công nghiệp Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) nợ trên 2.577 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng số nợ thuế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Nhiều doanh nghiệp nợ thuế khủng

Theo thông tin vừa được Cục Thuế tỉnh Hưng Yên công khai, đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty CP Hoàng Vương Hưng Yên, mã số thuế: 0900739227, địa chỉ tại thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nợ trên 2.577 tỷ đồng.

Đứng thứ hai danh sách nợ thuế là Công ty CP Yên Sơn - có mã số thuế: 0900211966, địa chỉ tại Km 19+500, quốc lộ 5A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên nợ trên 1.034 tỷ đồng tiền thuế.

Hạ tầng dự án khu đô thị Yên Sơn đang được Công ty CP Yên Sơn triển khai. Ảnh: website:dothiyenson.

Tiếp đến danh sách là Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên nợ trên 285 tỷ đồng. Công ty CP bất động sản Vạn Thuận Phát nợ trên 87 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư xây dựng Phúc Hưng nợ trên 56 tỷ đồng. Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Hưng Yên nợ trên 27 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên cho biết, các doanh nghiệp trong danh sách nợ thuế vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Công ty CP Dầu thực vật Quang Minh nợ gần 25 tỷ đồng. Công ty TNHH Tường Minh nợ trên 21 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Sơn Nam nợ trên 21 tỷ đồng. Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Quốc Cường nợ trên 21 tỷ đồng. Công ty CP Phát triển đầu tư Tân Phố Hiến nợ trên 16 tỷ đồng. Công ty CP Rượu bia nước giải khát Aroma nợ gần 12 tỷ đồng.

Công ty TNHH Minh Phương nợ trên 12 tỷ đồng. Công ty CP tập đoàn Thành Long nợ trên 11 tỷ đồng. Công ty CP Xây dựng đê kè thủy lợi Hưng Yên nợ trên 11 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng VNT nợ trên 11 tỷ đồng. Công ty CP Giống cây trồng Hưng Yên nợ trên 8 tỷ đồng. Công ty TNHH Xây dựng Hải Yên nợ trên 7 tỷ đồng. Công ty CP Vật tư tổng hợp Hưng Yên nợ trên 7 tỷ đồng…

Phần lớn các khoản nợ là tiền sử dụng đất

Tìm hiểu của phóng viên được biết, Công ty CP Hoàng Vương Hưng Yên đang thực hiện một số dự án bất động sản rất lớn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong đó có Dự án khu nhà ở và dịch vụ đô thị, công nghiệp Như Quỳnh (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Dự án Khu nhà ở và dịch vụ đô thị, công nghiệp Như Quỳnh (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận cho Công ty CP Thương mại Hoàng Vương làm chủ đầu tư (Văn bản số 1392/UBND-KT1 ngày 30/8/2011). Ðến ngày 20/12/2011, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Văn bản số 2156/UBND-TH chấp thuận thay đổi chủ đầu tư dự án bằng Công ty CP Hoàng Vương Hưng Yên. Chủ đầu tư mới cũng được kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ thực hiện dự án mà UBND tỉnh Hưng Yên đã giao cho chủ đầu tư cũ.

Tổng quan dự án khu đô thị Yên Sơn do Công ty CP Yên Sơn làm chủ đầu tư. Ảnh: website:dothiyenson.

Đến ngày 25/3/2015, UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 05101000682 cho Công ty CP Hoàng Vương Hưng Yên để thực hiện dự án. Theo đó, tổng diện tích để thực hiện dự án là 37,09ha (trong đó có 27,14ha là đất trồng lúa); có gần 15 ha (40% trên tổng số diện tích) được Công ty CP Hoàng Vương quy hoạch làm đất ở (chủ yếu là đất biệt thự, liền kề, nhà ở kết hợp trung tâm thương mại). Mục tiêu đầu tư của doanh nghiệp này cũng được nêu rất rõ tại giấy chứng nhận đầu tư là: "Xây dựng nhà ở liền kề, biệt thự, chung cư để bán; xây dựng khu hỗn hợp thương mại, dịch vụ văn phòng; xây dựng các công trình công cộng, giáo dục".

Do không bảo đảm tiến độ dự án, ngày 12/12/2018, HĐND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Nghị quyết số 186/NQ-HÐND, đưa dự án ra khỏi danh mục thu hồi đất. Nhưng UBND tỉnh Hưng Yên không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty CP Hoàng Vương Hưng Yên.

Tuy nhiên, sau khi HĐND tỉnh Hưng Yên thông qua Nghị quyết số 244/NQ-HÐND ngày 6/12/2019, lại tiếp tục chấp thuận cho thu hồi đất để tiếp tục thực hiện dự án, Công ty CP Hoàng Vương Hưng Yên tiếp tục được giao thực hiện dự án, mà không cần thông qua bất cứ thủ tục pháp lý nào. Từ ngày 5/3/2021, UBND huyện Văn Lâm ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất đối với 20 hộ dân với tổng diện tích thu hồi hơn 24.158m2.

Còn tìm hiểu về Công ty CP Yên Sơn được biết, công ty này được thành lập từ năm 2002. Với năng lực chủ yếu là sản xuất ván sàn gỗ ghép thanh, cửa công nghiệp, phào mỹ nghệ trang trí nội thất để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Châu Âu.

Theo giới thiệu của công ty này, công ty đã thi công lắp đặt nội thất cho rất nhiều dự án lớn như: dự án Forest in The Sky Flamingo Đại Lải; dự án cửa gỗ cho Tháp C2 - D’Capital - Trần Duy Hưng; cung cấp lắp đặt cửa gỗ cho The Mansion Park City - Hà Đông…

Ngoài ra, Công ty CP Yên Sơn đang thực hiện dự án khu đô thị Yên Sơn ở phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Được biết, ngày 22/5/2018, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc quyết định chủ trương đầu tư, để chấp thuận cho Công ty CP Yên Sơn thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới, trên địa bàn phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Dự án có quy mô xây dựng 736 căn nhà ở liền kề, 20 biệt thự, chung cư nhà ở xã hội cao 9 tầng, khu kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp, nhà trẻ mẫu giáo với tổng diện tích 171.980m2.

Đại diện Cục Thuế tỉnh Hưng Yên cho biết, số tiền nợ thuế của Công ty CP Hoàng Vương Hưng Yên và Công ty CP Yên Sơn phần lớn đều là tiền sử dụng đất. Do chưa đến thời hạn phải cưỡng chế nợ thuế, nên Cục Thuế tỉnh Hưng Yên chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thu nợ thuế./.