Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để có thêm nguồn lực chăm lo cho người có công

(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục phát động phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để có thêm nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước chăm lo cho người có công.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ, sáng 2/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thăm, tặng quà tri ân người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải.

Về phía thành phố Cần Thơ có: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và MTTQ Việt Nam thành phố.

Tại Hội trường UBND thành phố, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã động viên, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu thành phố Cần Thơ.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, Cần Thơ hiện có 38.400 gia đình chính sách. Trong đó, có 20/861 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 14/45 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến còn sống; gần 5 nghìn thân nhân của liệt sĩ và thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù, đày… đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Các cơ quan chức năng từ năm 2022 đến nay đã xem xét giải quyết 3.682 hồ sơ các loại, trong đó các hồ sơ đều được cố gắng giải quyết trước thời hạn quy định. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống luôn được quan tâm. Nhiều hoạt động chăm lo cho người có công với cách mạng được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, tổ chức.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng của thành phố Cần Thơ đúng vào dịp cả nước đang hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, những ngày này, trên mọi miền tổ quốc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trung ương và địa phương đều đang có những hoạt động sôi nổi, thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, đền ơn đáp nghĩa để chăm lo cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có người thân bị địch bắt tù đày... trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công với đất nước lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện cả nước có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có gần 1,2 triệu liệt sĩ, gần 500.000 thân nhân liệt sĩ, trên 117.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, gần 600.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh...

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hàng năm thành phố Cần Thơ đã rất quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách. Nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ có cán bộ hưu trí, người có công, gia đình chính sách tập trung nhiều so với các địa phương khác, do đó, công tác chăm lo cho người có công với cách mạng càng phải được quan tâm thường xuyên.

Cùng với sự phát triển của cả nước, thành phố Cần Thơ đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 5,75% so với cùng kỳ. Chỉ số công nghiệp tăng 6,08%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,26%; du lịch tăng 11% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 6.200 tỷ đồng. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được bảo đảm.

Nhìn chung, kinh tế ổn định, đời sống nhân dân được quan tâm, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Cần Thơ đã ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo Luật của Quốc hội. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Với những kết quả đó, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5.8.2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ tăng tốc phát triển trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tăng cường thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng để các chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai đầy đủ đến với người có công; đồng thời triển khai nhanh Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024; tiếp tục phát động phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để có thêm nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước chăm lo cho người có công.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý địa phương biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng"… biểu dương, khen thưởng những tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, tích cực lao động, sản xuất, làm ăn có hiệu quả, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vượt qua khó khăn, vươn lên.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã trao 50 phần quà tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hai năm nay 92 tuổi tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, có chồng và hai con là liệt sĩ. Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe và tri ân sâu sắc những đóng góp, hy sinh của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hai đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; chúc Mẹ mạnh khỏe, trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân không bao giờ quên sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chính quyền thành phố Cần Thơ, quận Cái Răng bảo đảm những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước; kịp thời tổ chức thực hiện tốt chính sách về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1.7.2024 theo quy định mà Quốc hội vừa thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy, trong đó có trợ cấp ưu đãi người có công.

Tới thăm, tặng quà thương binh Phan Văn Nguyện, thương binh 54%, là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại phường An Cư, quận Ninh Kiều, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn mong rằng, những tình cảm, sự quan tâm này sẽ phần nào làm ấm lòng các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với đất nước./.