ICAEW trao bằng Chartered Accountant và chứng chỉ CFAB cho học viên tại Hà Nội

(TBTCO) - Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) vừa tổ chức lễ trao Bằng kế toán công chứng (ICAEW Chartered Accountant - ACA), Chứng chỉ quốc tế về tài chính, kế toán và kinh doanh (ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business - CFAB), cùng danh vị chuyên gia kinh doanh và tài chính (ICAEW Business and Finance Professional - BFP) cho các hội viên và học viên tại Hà Nội.

Ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính, trao Bằng Chartered Accountant - ICAEW ACA cho các hội viên tại Hà Nội. Trong lễ trao bằng lần thứ 6 được ICAEW tổ chức tại Việt Nam đã có thêm 6 hội viên mới chính thức tham gia vào mạng lưới Chartered Accountants trên toàn cầu. ICAEW ACA là một trong những chương trình học tập và phát triển nghề nghiệp chuyên môn cao cấp nhất hiện nay. Danh vị Chartered Accountant có giá trị trên toàn cầu trong mọi lĩnh vực, đang là mục tiêu của ngày càng nhiều các chuyên gia tài chính Việt Nam muốn chinh phục những nấc thang cao hơn trong sự nghiệp. Trong năm 2023, 71 học viên đã hoàn thành chương trình và nhận Chứng chỉ ICAEW CFAB tại Việt Nam, nâng số lượng nhân sự Việt Nam sở hữu chứng chỉ uy tín này lên hơn 400 người. Chứng chỉ CFAB được ICAEW giới thiệu tại Việt Nam từ đầu năm 2015, sau hơn 8 năm đã có hơn 3.000 học viên và hiện là chương trình quốc tế trong lĩnh vực tài chính - kế toán được nhiều trường đại học hàng đầu Việt Nam lựa chọn tích hợp chính thức vào chương trình đào tạo kể từ năm 2016. Cũng tại sự kiện, ICAEW trao danh vị nghề nghiệp quốc tế BFP cho 4 chuyên gia tại Việt Nam. Đây là năm thứ 2, ICAEW trao danh vị Chuyên gia kinh doanh và tài chính, ICAEW BFP, được đánh giá cao từ giới chuyên môn và được thừa nhận trên toàn cầu cho các học viên tại Việt Nam đủ điều kiện. Hiện nay, Việt Nam mới có 30 người đầu tiên nhận danh vị nghề nghiệp này. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, ICAEW đã vinh danh các gương mặt học viên xuất sắc đạt số điểm cao nhất Việt Nam trong các kỳ thi quốc tế chương trình ACA và CFAB. Gương mặt học viên nổi trội nhất trong năm nay thuộc về bạn Khúc Lưu Hoàng Thông, lớp CFAB 5 - K63, Viện Kế toán - Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân đạt số điểm cao tuyệt đối 100/100 môn Kế toán (Accounting). Được biết, tháng 11 tới, Thông cùng 2 học viên ICAEW Việt Nam sẽ tham dự lễ trao giải dành cho các học viên xuất sắc khu vực Đông Nam Á của ICAEW tại Singapore. Tại sự kiện, ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài Chính - đối tác quan trọng hàng đầu của ICAEW tại Việt Nam, đã chúc mừng các hội viên, học viên ICAEW; đồng thời nhận định những nhân sự trẻ này sẽ là lực lượng quan trọng đóng góp vào sự phát triển của ngành kế toán – kiểm toán tại Việt Nam. Ông Chính nhấn mạnh, số lượng các học viên, hội viên tăng lên mỗi năm là minh chứng cho sự kết nối có hiệu quả của ICAEW với các trường, cơ sở đào tạo, với các hiệp hội nghề nghiệp hoạt động tại Việt Nam. Được biết, ICAEW là tổ chức nghề nghiệp quốc tế trong lĩnh vực tài chính - kế toán lâu đời nhất thế giới, hiện có 195.800 hội viên và học viên đang làm việc cũng như học tập tại 154 quốc gia trên thế giới. Thông qua việc đào tạo, phát triển và hỗ trợ hội viên trong suốt chặng đường sự nghiệp, ICAEW đảm bảo trình độ chuyên môn và giá trị nghề nghiệp của những ICAEW Chartered Accountant luôn đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của doanh nghiệp trong tương lai./.

H.C