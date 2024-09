(TBTCO) - Theo nhà phân tích nổi tiếng Ming Chi-Kuo, nhu cầu iPhone 16 Pro thấp hơn dự kiến. Trong khi đó, đơn đặt hàng trước cho iPhone 16 Plus lại bất ngờ tăng tới 48%.

Dòng iPhone 16. Ảnh tư liệu

Theo phân tích đơn đặt hàng trước mới từ nhà phân tích Ming Chi-Kuo, Apple đang phải đối mặt với nhu cầu iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max thấp hơn dự kiến. Đáng chú ý, iPhone 16 và iPhone 16 Plus có doanh số cao hơn so với iPhone 15 tiêu chuẩn của năm ngoái.

Ông Kuo đã thực hiện một số phân tích vào cuối tuần, dựa trên thời gian giao hàng trên trang web của Apple cũng như một "khảo sát chuỗi cung ứng". Nhà phân tích này đã tìm thấy những thông tin sau: Nhu cầu iPhone 16 Pro Max giảm 16% so với năm ngoái; Nhu cầu iPhone 16 Pro giảm 27% so với năm ngoái; Nhu cầu iPhone 16 Plus tăng 48% so với năm ngoái; Nhu cầu iPhone 16 tăng 10% so với năm ngoái.

Năm nay, mọi người quan tâm nhiều hơn đến iPhone tiêu chuẩn so với iPhone Pro, đặc biệt là iPhone 16 Plus có kích thước lớn hơn.

Ước tính, dòng iPhone 16 đã bán được khoảng 37 triệu chiếc, giảm khoảng 12,7% so với dòng iPhone 15 vào tuần đầu tiên được bán ra. Mặc dù iPhone 16 Plus tăng trưởng doanh số mạnh mẽ nhưng nhu cầu về iPhone 16 Pro giảm mạnh hơn nhiều.

Theo nhà phân tích, năng suất cao hơn trên camera tetraprism (camera tele với khả năng zoom 5x) là yếu tố chính khiến Apple có nguồn cung dồi dào hơn cho iPhone 16 Pro Max so với iPhone 15 Pro Max năm ngoái. Theo số liệu của ông Kuo, Apple đã sản xuất 6 triệu chiếc iPhone 16 Pro Max trước khi chúng được ra mắt, tăng 106% so với năm ngoái./.