(TBTCO) - Tại hội thảo “Định hướng an toàn thông tin cho tương lai số” vào sáng 15/11 do Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức, ông Trần Đăng Khoa - Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay, thế giới đang thiếu khoảng 50% nhân lực về an toàn thông tin mạng.