Khai mạc triển lãm quốc tế về phòng cháy, chữa cháy 2022

(TBTCO) - Ngày 18/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với Cục Công nghiệp An ninh (Bộ Công an) và các bộ, ngành hữu quan tổ chức khai mạc “Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH) – Thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ, tòa nhà thông minh năm 2022”.

Theo đó, triển lãm diễn ra từ ngày 18 - 20/08/2022 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP. Hồ Chí Minh với quy mô 320 gian hàng, hơn 250 đơn vị, giới thiệu 3 lĩnh vực chính gồm PCCC, CNCH; an ninh an toàn; tòa nhà và nhà thông minh của các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: Anh, Ấn Độ, Australia, Bungari, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Italia, Nhật Bản, Singapore, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Việt Nam… Chiến sỹ công an PCCC thử nghiệm thiết bị chữa cháy mới tại triển lãm. Ảnh: Nguyễn Mạnh Theo ban tổ chức, triển lãm chuyên ngành này được tổ chức từ năm 2008 đến nay. Hàng năm, triển lãm đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan và hơn 1.000 lượt người tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Triển lãm lần này có quy mô 320 gian hàng, hơn 250 đơn vị, giới thiệu 3 lĩnh vực chính gồm: PCCC và CNCH; an ninh an toàn; tòa nhà và nhà thông minh của các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất... Sản phẩm trưng bày tại triển lãm tập trung hướng tới nhóm 5 nhóm khách hàng chính: an toàn công nghiệp (nhà máy, khu công nghệ cao, nhà máy điện; giao thông (đường sắt, cao tốc, nội đô); ngành dịch vụ (du lịch, khách sạn, căn hộ dịch vụ, villa); khu thương mại (khu mua sắm, tòa nhà cao tầng, văn phòng); chung cư (khu chung cư, nhà riêng, tòa nhà đa năng) … Triển lãm là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng để giúp các lực lượng PCCC và các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là nhân dân có các sản phẩm, phương tiện, thiết bị PCCC sản xuất trong nước, đáp ứng yêu cầu công tác PCCC ở Việt Nam. Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra các hội nghị hội thảo chuyên ngành như “Chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH và giải pháp khoa học - công nghệ PCCC cho nhà siêu cao tầng, công trình có nhiều tầng hầm”; hội thảo “An ninh thông minh”, cùng với đó là các hoạt động kết nối giao thương; hoạt động giới thiệu sản phẩm công nghệ an ninh, an toàn PCCC và CNCH; hoạt động tuyên truyền hướng dẫn, trải nghiệm kỹ năng kỹ năng thoát nạn, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ… góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Việt Nam.

Phúc Hải