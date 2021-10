Khánh Hòa: Thu thuế xuất nhập khẩu gặp khó do dịch Covid-19 kéo dài

(TBTCO) - Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 6%, số thu mới đạt gần 68% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, giảm hơn 23% so với cùng kỳ... là khó khăn mà Cục Hải quan Khánh Hòa đang phải đối mặt do dịch Covid-19 kéo dài.

Nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu xăng dầu sụt giảm mạnh

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa Phan Thanh Sơn cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng rất rõ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài từ tháng 6 đến nay đã tác động trực tiếp đến số thu ngân sách của đơn vị.

Khánh Hòa thu thuế xuất nhập khẩu gặp thách thức do dịch Covid-19 kéo dài. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, trong quý III/2021, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn chỉ đạt hơn 767 triệu USD, giảm hơn 13% so với quý II/2021. Lũy kế 3 quý của năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 2,1 tỷ USD, giảm gần 6% so với cùng kỳ năm 2020. Có khoảng 175 doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 13,36% so với cùng kỳ lũy kế năm 2020.

Trao đổi với phóng viên chiều 12/10, ông Phan Thanh Sơn cho biết, số thu ngân sách đơn vị thực hiện quý III/2021 chỉ đạt 465,56 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với quý I và II/2021 dẫn đến tổng thu của đơn vị mới đạt hơn 2.033 tỷ đồng, đạt 67,8% chỉ tiêu được giao, đạt 60,71% chỉ tiêu phấn đấu, giảm hơn 23% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân số thu giảm mạnh là do thu từ xăng dầu chỉ đạt 606,19 tỷ đồng, giảm hơn 54% so với cùng kỳ. Đồng thời, đơn vị đã hoàn thuế nộp thừa do DN nộp CO form D, KV làm giảm thu ngân sách năm 2021 là 440,15 tỷ đồng.

“Trong bối cảnh khó khăn về nguồn thu, đơn vị cũng tích cực thực hiện công tác chống thất thu, qua đó thu nộp cho ngân sách gần 20 tỷ đồng, trong đó thu từ xử lý 76 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 727 triệu đồng; thu hồi nợ thuế 18,65 tỷ đồng (nợ quá hạn trong 90 ngày 4,8 tỷ đồng, nợ quá hạn quá 90 ngày 13,85 tỷ đồng)…”- ông Phan Thanh Sơn cho hay.

Tích cực tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa

Đề cập đến giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao năm 2021 là 3.000 tỷ đồng, lãnh đạo Cục Hải quan Khánh Hòa cho biết, đây là mục tiêu khó khăn, thách thức với đơn vị trong 3 tháng còn lại của năm 2021.

Mặc dù vậy, Cục Hải quan Khánh Hòa vẫn quyết liệt triển khai các phương án hành động nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các DN, phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu được giao.

Hiện nay, Cục Hải quan Khánh Hòa tiếp tục tiến hành làm việc với DN có hoạt động xuất nhập khẩu lớn như các công ty nhập khẩu xăng dầu để nắm bắt tình hình, thúc đẩy DN tham gia xuất nhập khẩu trong những tháng cuối năm. Đặc biệt, đơn vị ưu tiên khai thác nguồn thu từ dự án nhiệt điện đang được triển khai trên địa bàn với dự toán thu được khoảng 800 tỷ đồng từ việc nhập khẩu tài sản cố định, đến nay mới thu được khoảng 300 tỷ đồng.

“Số thu thuế xuất nhập khẩu tại Khánh Hòa từ nguồn thu nhập khẩu máy móc, thiết bị của các dự án điện, nhiệt điện chiếm hơn 53,19% tổng thu của đơn vị. Tính đến tháng 10/2021, nguồn thu này đạt hơn 1.081 tỷ đồng, tăng 7,61% so với cùng kỳ 2020. Kết quả này tạo đà cho đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao năm 2021…”- ông Phan Thanh Sơn nói./.